HABER

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan Meral Akşener’e yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2019 00:36 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Meral Akşener’in MHP’ye yönelik eleştirilerine cevap verdi. Yalçın, "Fikir namusu, milli bekaya dönük yüksek sorumluluk duygusu, ülkenin birlik ve bütünlüğü konusundaki titizliği, vatan sevdası asla sorgulanamayacak olan MHP’nin böylesine sapı silik bir üslupla itham edilmesi; zavallılığın, çaresizliğin işaretidir.” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın’dan Meral Akşener’e yanıt

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Milliyetçi Hareket Partisi’ne yönelik eleştirileri hakkında açıklama yaptı.

"ZAVALLILIĞININ, ÇARESİZLİĞİNİN İŞARETİ"

Yalçın açıklamasında, “Saçma sapan değerlendirmeleri ve itici ses tonuyla maruf İP Müdiresi Meral Akşener, sık sık TBMM’de evlere şenlik konuşmalar yapmaktadır. Son konuşmasında MHP’yi, ‘ülkeyi eyaletlere bölmenin altyapısını oluşturmakla’ suçlayarak akla ziyan sözler sarf eden İP Müdiresi, İçişleri Bakanlığı yapmış olsa da il idaresinin nasıl işlediği konusunda bilgi ve fikir sahibi olamadığını göstermiştir. Fikir namusu, milli bekaya dönük yüksek sorumluluk duygusu, ülkenin birlik ve bütünlüğü konusundaki titizliği, vatan sevdası asla sorgulanamayacak olan MHP’nin böylesine sapı silik bir üslupla itham edilmesi; zavallılığın, çaresizliğin işaretidir.” dedi.

"BAHÇELİ'Yİ BÖYLESİ REZİL İTHAMLARLA KARALAMAYA ÇALIŞMASI..."

Yalçın, MHP’nin Türkiye’nin bölünmez bütünlüğü noktasındaki kararlı ve sağlam duruşunun kefilinin aziz Türk milleti olduğunu söyleyerek, “İl ve ilçelerde belediye başkanlarının kullandığı yasal yetkiler ne zamandan beri eyalet sistemiyle irtibatlandırılmaktadır? Anayasamıza ve yasalara göre belediye başkanları halk tarafından seçilmekle birlikte denetim, merkezi idarenin yetkisindedir. İl belediye başkanlarına veya il belediye meclislerine ilçe belediye başkanlarını seçme yetkisinin verilmesi, onların merkezi yönetime karşı sorumluluğunu ortadan kaldırmayacağı ve bağını koparmayacağı gibi, devletin denetim görevini daha güçlü yerine getirmesine imkan verecektir. Olmayan bir şeyi varmış gibi göstermek, Müdire Hanım’ın zaten kamuoyunda pek zayıf olan itibarını büsbütün zedelemektedir. MHP saflarındayken bozgunculuk yapma, yalan ve iftira üretme, tefrika ve fitne çıkarma konularındaki mahareti tescillenen bir güruhun başını çeken birinin, MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli’yi böylesi rezil ithamlarla karalamaya çalışması, esasen çok da şaşırtıcı olmamıştır.” ifadelerini kullandı.

(İHA)

PARTNERDünya bu akımı konuşuyor! Zirvede Türkiye varDünya bu akımı konuşuyor! Zirvede Türkiye var
AK Parti'den İstanbul seçimiyle ilgili yeni açıklamaAK Parti'den İstanbul seçimiyle ilgili yeni açıklama
Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle bir araya geldiErdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleriyle bir araya geldi
Anahtar Kelimeler:
MHP Semih Yalçın Meral Akşener

En Çok Okunan Haberler

Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

Sigara başına uygulanan maktu vergi artırıldı

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Gövde gösterisi! Yüzlerce asker böyle karşıladı

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Çocuğa cinsel istismara iğrenç sözler! Harekete geçildi

Çocuğa cinsel istismara iğrenç sözler! Harekete geçildi

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Dünyaca ünlü sahilde ilginç görüntü

Küçük çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

Küçük çocuğu öldüresiye dövmüştü! O şahıs tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Saadet Partisi'nden 'seçim tekrarı' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili açıklama

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Diğer Haberler
Mahir Ünal: CHP hakaret ve baskıyı amacına ulaşmak için meşru görüyor

AK Parti'den İstanbul seçimiyle ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aile Şurası'nda açıklamalar: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Medya organlarını uyarıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye İttifakı' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs etkinliğinde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs etkinliğinde önemli açıklamalar

AK Partili Ankara Pursaklar Belediye Başkanı Ayhan Yılmaz istifa etti

AK Partili belediye başkanı istifa etti!

İYİ Parti'den YSK'ya İstanbul çağrısı

İYİ Parti'den YSK'ya İstanbul çağrısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.