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MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI SEMİH YALÇIN'IN OĞLU HAYATINI KAYBETTİ-1

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 05:59 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu, Ankara Kalesi'nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

aber-Kamera: Caner ÜNVER / ANKARA,(DHA)
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın oğlu, Ankara Kalesi'nde kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti. Olay saat 02.00 sıralarında Altındağ İlçesi'ndeki Ankara Kalesi'nde meydana geldi. İki kişi henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yaklaşık 70 metre yükseklikteki kayalıklardan aşağı düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Semih Yalçın'ın oğlu olduğu öğrenilen kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı kişi Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve MHP'li milletvekilleri de olay yerine geldi.

Görüntü dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Polis ekiplerinin incelemesi
-Semih Yalçın'ın gelişi
-Genel ve detaylar

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