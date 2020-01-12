HABER
  4. MHP Genel Başkanı Bahçeli gündemi değerlendirdi: (3)

MHP Genel Başkanı Bahçeli gündemi değerlendirdi: (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2020 15:07 | Son Güncelleme

"(CHP'nin, FETÖ'nün siyasi ayağının araştırılmasına ilişkin önergesi) Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvenimiz yoktur. Atatürk'ten uzaklaşmış, HADEP'le kucaklaşmış bir CHP'nin hiçbir teklifine iş birliği yapma niyetimiz de yoktur, kabulümüz de yoktur" - "Dava arkadaşlarımızdan samimi olan, yıllarını veren, her türlü zahmeti çeken ama kızgın, kırgın, küskün olarak muhtelif dönemlerde sağa-sola sapanları, bir rüzgar ile sürüklenenleri tekrar bir duldaya çekmek istiyorum. O dulda da Milliyetçi Hareket Partisi'dir"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP tarafından FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis'e araştırma önergesi verilmesine ilişkin, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvenimiz yoktur. Atatürk'ten uzaklaşmış, HADEP'le kucaklaşmış bir CHP'nin hiçbir teklifine iş birliği yapma niyetimiz de yoktur, kabulümüz de yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, Meyra Otel'de yapılan "Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Milletvekilleri ve İl Başkanları Ortak Toplantısı"nın kapanışında, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevaplandırdı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "güçlendirilmiş parlamenter sistem" ile ilgili açıklamasının sorulduğu Bahçeli, "Hesap bilmeyenlere hesap anlatmak çok zor. Onun için ona cevap vermeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Dava arkadaşlarımızla ve omuz verenlerle sonuna dek yürüyeceğiz, oturmayacağız, yorulmayacağız ve vazgeçmeyeceğiz." ifadelerinin hatırlatılması ve MHP'nin önümüzdeki dönemi nasıl tanımladığı sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Dava arkadaşlarımızdan samimi olan, yıllarını veren, her türlü zahmeti çeken ama kızgın, kırgın, küskün olarak muhtelif dönemlerde sağa-sola sapanları, bir rüzgar ile sürüklenenleri tekrar bir duldaya çekmek istiyorum. O dulda da Milliyetçi Hareket Partisi'dir. Duldayı tarif etmeme gerek var mı?"

CHP'nin, FETÖ'nün siyasi ayağının ortaya çıkarılması için Meclis'e araştırma önergesi vermesinin sorulduğu Bahçeli, "Cumhuriyet Halk Partisi'ne güvenimiz yoktur. Atatürk'ten uzaklaşmış, HADEP'le kucaklaşmış bir CHP'nin hiçbir teklifine iş birliği yapma niyetimiz de yoktur, kabulümüz de yoktur." şeklinde konuştu.

- Kanal İstanbul Projesi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kanal İstanbul Projesi ile Montrö Sözleşmesi'nin bağının olup olmadığının sorulması üzerine şu cevabı verdi:

"Montrö ile herhangi bir ilişkinin olmadığı resmi açıklamalarla kamuoyuyla paylaşılmıştır. Onun üzerinden tekrar bir tartışma açarak 'Var mıydı, yok muydu?' demek doğru değildir. Çünkü artık bunun kararı verilmiştir. Montrö ile ilgili olmadığı devlet yöneticileri tarafından anlatılmıştır. Onun üzerinden tartışma başlatmak, televizyon programlarında 4-5 konuşmacının arasına bizi de dahil etmek olur. Biz de o hatayı işlemeyiz."

Bahçeli, Kanal İstanbul konusundaki değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Yalnız bir gerçek var. O gerçeğe göre biz hareket ediyoruz. Bir siyasi parti programında, gündeminde, seçim beyannamesinde vadettikleri ile ilgili iktidar olduklarında yaptıkları çalışmaları göz önüne alındığı vakit bugüne kadar kaydedilenlerin büyük bir kısmı yapılmış. Şimdi ona itiraz edenler hep oralardan geçiyorlar. Ben bir defa Boğaz'ın altından geçtim ama İstanbul'da ne Cumhuriyet Halk Partililer var ki hep Boğaz'ın altından geçiyorlar. O sebepten dolayı biz 17 yıldan beri iktidarda bulunanların kamuoyuna vadettikleri üzerinde ısrarla durulanları 'yapamazlar', 'yaparlar' tartışmasının içerisinde 'yapamazlara' laf üretecek bir yanlışa düşmek istemeyiz. Benim klasik arkadaşlarla konuşmam vardır. Birileri çıkmış 'yapamazlar' diyor. Öbürü çıkmış 'yıkarım' diyor. Bize ne kalıyor geriye? Bana da kalan 'yakarım' oluyor."

Bahçeli, yeni kurulan ve kurulacak partilere ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yüzde 99 oranında benzer yönlerimiz söz konusu. İttifak konusuna seçim yaklaştığında bakarız." ifadesinin sorulması üzerine, şunları kaydetti:

"Tabii yeni partiyi kuranların niyetlerine bağlı. Niçin kurdukları ve onu kamuoyu ile paylaşımları, amaçlar ve hedefler doğrultusunda ele alırsak CHP veya zillet ittifakının bugüne kadar söylemlerini aynen tekrarlayan bir anlayışı görmekteyiz. Yani 'Cumhur ittifakına, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine karşıyız. Tekrar parlamenter sisteme dönmek istiyoruz. Onu da birlikte yüceltecek ve güçlendirecek bir şekilde organize edeceğiz' diyor. Davutoğlu böyle diyor, Kılıçdaroğlu böyle diyor, Saadet Partisi diyor... Yani genel tabir var. 'Zadeler böyle düşünüyor.' Anladınız mı ne demek istediğimi..."

(Bitti)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehanetiShipton Ana'nın şoke eden Türkiye kehaneti
Erdoğan'dan Dolmabahçe'de kritik zirveErdoğan'dan Dolmabahçe'de kritik zirve
Bir ilk! Yarın Türkiye'ye geliyorBir ilk! Yarın Türkiye'ye geliyor
Anahtar Kelimeler:
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli soru cevap

En Çok Okunan Haberler

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Devlet Bahçeli'den 'Kanal İstanbul ve Montrö' açıklaması

Devlet Bahçeli'den 'Kanal İstanbul ve Montrö' açıklaması

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Erdoğan'dan çok sert tepki: Bir namussuz bir alçak...

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Diğer Haberler
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolmabahçe'de kritik zirve

Erdoğan'dan Dolmabahçe'de kritik zirve

İtalya Başbakanı Conte, Türkiye'ye geliyor

Bir ilk! Yarın Türkiye'ye geliyor

CHP harekete geçti! FETÖ'nün siyasi ayağı için araştırma önergesi

Flaş gelişme! CHP harekete geçti

Son dakika... Devlet Bahçeli'den 'Kanal İstanbul ve Montrö' tartışmasıyla ilgili yeni açıklama

Devlet Bahçeli'den 'Kanal İstanbul ve Montrö' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Libya'daki ateşkes hakkında açıklama

Dünyanın konuştuğu karar sonrası Türkiye'den ilk açıklama

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.