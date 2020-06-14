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  4. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den flaş Ayasofya açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den flaş Ayasofya açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2020 16:17 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Ayasofya Camisi’nin tasarruf hakkı sadece Türkiye’ye aittir. Başka mihrak ve ülkelere yalnızca halt yemek düşecektir" açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den flaş Ayasofya açıklaması

İşte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklaması:

Ayasofya Camisi’nin tasarruf hakkı sadece Türkiye’ye aittir. Başka mihrak ve ülkelere yalnızca halt yemek düşecektir.İnanç zafiyeti yaşadıklarından cami ile müze arasında gelgit yaşayan, hatta Ayasofya’nın cuma günü cami, pazar günü de Kilise olması yönünde kanaat bildiren sakat ve soysuz teklif sahiplerine de maalesef esefle tesadüf edilmiştir. Ayasofya Cami hakkında Yunanistan’ın dayatmaları, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayımladığı Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu hem inancımıza hakaret hem de milli egemenlik haklarımıza ayıplı bir saldırıdır.Ayasofya Camisi’nin müze işleviyle UNESCO dünya kültürel miras listesinde yer almasının herhangi bağlayıcı yanı da bulunmayacaktır. Müzeden cami, camiden de müze olamayacaktır.


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