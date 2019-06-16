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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karagümrük Spor Kulübü’nü ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 13:51 | Son Güncelleme

Karagümrük sevdasıyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karagümrük Spor Kulübünü ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karagümrük Spor Kulübü’nü ziyaret etti

Karagümrük sevdasıyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karagümrük Spor Kulübünü ziyaret etti. Kulübün geçmişteki başarılarını hatırlatan Bahçeli, destek için her zaman kulübün emrinde olduğunu söyledi.
Karagümrük sevdasıyla bilinen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karagümrük Spor Kulübünü ziyaret etti. Bahçeli’yi Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, kulüp yetkilileri ve kulüpte lisanslı olan sporcular karşıladı.

“Burası çok önemli”
Kulüp binasında gerçekleşen ziyarette Karagümrük sevdası ve Karagümrük Spor Kulübü’nün geçmişi hakkında konuşan Devlet Bahçeli, İstanbul’a geldiği yıllarda Karagümrük’ü desteklemeye başladığını söyledi. Kulübün her zaman hizmetinde olduğunu ifade eden Bahçeli şöyle konuştu:
“Burası başka bir yer. Ben 1959-1960’da Karagümrüklü oldum. O zamanlar İstanbul’a gelmiştim. İstanbul’da baktık ki Karagümrük fırtınası var. Ondan sonra Karagümrüklü oldum, geldim buraları gördüm. Çok önemli sonuçlar aldınız. Bize ne düşüyorsa her zaman emrinizde olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Burası çok önemlidir. İnşallah tekrar eski günlerine dönecektir. Elimizden geleni yaparız inşallah.”

“Tesisi ve stadı olmayan tek kulüp biziz”
Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Karagümrük Spor Kulübü’nün geçmişinin başarılarla dolu olduğunu ifade eden Başkan Hurma, “Arapça yazılı kupalarımız bile var. Yabancı takımlarla müsabaka yapmış ilk kulübüz. Aslında bu stat, Türkiye’nin Wembley’i. Buradan geçmemiş bir spor adamı, spor adamı sayılmaz. Böyle nostaljik bir durumu var. Profesyonel 126 tane spor kulübü var, tesisi ve stadı olmayan tek kulüp biziz. Hepsinin iyi kötü bir şeyi var. İnşallah sayenizde o da olacak” dedi.
Ziyarette MHP liderine klasik otomobil maketi hediye edildi. Kulüp binası ziyareti sonrası, sporcularla bir araya gelen Devlet Bahçeli çocuklarla birlikte fotoğraf çektirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karagümrük Spor Kulübü’nü ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karagümrük Spor Kulübü’nü ziyaret etti

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