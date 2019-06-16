MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karagümrük Spor Kulübü’nü ziyaret etti

Karagümrük sevdasıyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karagümrük Spor Kulübünü ziyaret etti. Kulübün geçmişteki başarılarını hatırlatan Bahçeli, destek için her zaman kulübün emrinde olduğunu söyledi.

Karagümrük sevdasıyla bilinen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Karagümrük Spor Kulübünü ziyaret etti. Bahçeli’yi Karagümrük Spor Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, kulüp yetkilileri ve kulüpte lisanslı olan sporcular karşıladı.

“Burası çok önemli”

Kulüp binasında gerçekleşen ziyarette Karagümrük sevdası ve Karagümrük Spor Kulübü’nün geçmişi hakkında konuşan Devlet Bahçeli, İstanbul’a geldiği yıllarda Karagümrük’ü desteklemeye başladığını söyledi. Kulübün her zaman hizmetinde olduğunu ifade eden Bahçeli şöyle konuştu:

“Burası başka bir yer. Ben 1959-1960’da Karagümrüklü oldum. O zamanlar İstanbul’a gelmiştim. İstanbul’da baktık ki Karagümrük fırtınası var. Ondan sonra Karagümrüklü oldum, geldim buraları gördüm. Çok önemli sonuçlar aldınız. Bize ne düşüyorsa her zaman emrinizde olduğumuzu bilmenizi istiyorum. Burası çok önemlidir. İnşallah tekrar eski günlerine dönecektir. Elimizden geleni yaparız inşallah.”