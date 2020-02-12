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MHP İlçe Başkanı Yıldırım hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.02.2020 03:24 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Türkeli İlçe Başkanı Murat Yıldırım, 55 yaşında hayatını kaybetti.

MHP İlçe Başkanı Yıldırım hayatını kaybetti

MHP Türkeli İlçe Başkanı ve aynı zamanda Türkeli Ziraat Odası Başkanı olan Murat Yıldırım bir toplantı için gittiği Afyonkarahisar’da hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar’da kaldığı otelde rahatsızlanan Murat Yıldırım (55) için otel görevlileri tarafından ambulans istendi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Yıldırım burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Murat Yıldırım’ın ani ölümü ilçede büyük üzüntüye neden oldu. (İHA)

MHP İlçe Başkanı Yıldırım hayatını kaybetti

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Anahtar Kelimeler:
Milliyetçi Hareket Partisi MHP murat yıldırım

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