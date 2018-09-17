MHP İzmir İl Başkanlığına Veysel Şahin atandı

İZMİR (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Necat Karataş'ın istifasının ardından yerine partinin genel merkezi tarafından başkan vekili, bu göreve Veysel Şahin atandı.
Eski İl Başkanı Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıldır il başkanlığı görevini yürüttüğünü ve il başkanlığı görevini İl Başkan Yardımcısı Veysel Şahin'e devrettiğini söyledi.
Şahin'in de MHP'in başarısı için elinden gelen gayreti göstereceğine emin olduğunu dile getiren Karataş, "Ben her zaman liderimin ve partimin emrindeyim. Bu bir bayrak yarışı. MHP'nin başarısı için ömrümüz boyunca gayret sarf etmeye devam edeceğiz." dedi.
Özel okul teşvik tercih sonuçları açıklandı! 2018-2019 öğrenci teşvik desteği sorgulama
Fiyat listesi sosyal medyayı sallayan Sakarya'daki lokantaya müşteri akını
Erdoğan'ın yeni uçağıyla ilgili CHP'li Böke'den ilginç çağrı
Cansu Canan Özgen Habertürk TV'den ayrıldı
Gergin bekleyiş başladı! İki ülke arasındaki 'dostluk anlaşması' sonlandırıldı
TBMM Başkanı Yıldırım'ın acı günü
Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia
Meyveye iğne terörü devam ediyor! Dün çilek bugün muz...
Ankara'da kan donduran olay! 5 kişiyi bıçakladı... Kendisini odaya kilitledi!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum