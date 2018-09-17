MHP İzmir İl Başkanlığına Veysel Şahin atandı

İZMİR (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Necat Karataş'ın istifasının ardından yerine partinin genel merkezi tarafından başkan vekili, bu göreve Veysel Şahin atandı.

Eski İl Başkanı Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıldır il başkanlığı görevini yürüttüğünü ve il başkanlığı görevini İl Başkan Yardımcısı Veysel Şahin'e devrettiğini söyledi.

Şahin'in de MHP'in başarısı için elinden gelen gayreti göstereceğine emin olduğunu dile getiren Karataş, "Ben her zaman liderimin ve partimin emrindeyim. Bu bir bayrak yarışı. MHP'nin başarısı için ömrümüz boyunca gayret sarf etmeye devam edeceğiz." dedi.

