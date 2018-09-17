HABER

MHP İzmir İl Başkanlığına Veysel Şahin atandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.09.2018 19:15 | Son Güncelleme

MHP İzmir İl Başkanlığına Veysel Şahin atandı

İZMİR (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Necat Karataş'ın istifasının ardından yerine partinin genel merkezi tarafından başkan vekili, bu göreve Veysel Şahin atandı.

Eski İl Başkanı Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yıldır il başkanlığı görevini yürüttüğünü ve il başkanlığı görevini İl Başkan Yardımcısı Veysel Şahin'e devrettiğini söyledi.

Şahin'in de MHP'in başarısı için elinden gelen gayreti göstereceğine emin olduğunu dile getiren Karataş, "Ben her zaman liderimin ve partimin emrindeyim. Bu bir bayrak yarışı. MHP'nin başarısı için ömrümüz boyunca gayret sarf etmeye devam edeceğiz." dedi.

PARTNERÜnlülerin tuttuğu takımlarÜnlülerin tuttuğu takımlar
AK Partili Turan: Hiç kimsenin bize Twitter'dan ayar vermeye hakkı ve haddi yokturAK Partili Turan: Hiç kimsenin bize Twitter'dan ayar vermeye hakkı ve haddi yoktur
İYİ Partili Aytun Çıray: Türkiye tarihin en derin ekonomik krizini yaşıyorİYİ Partili Aytun Çıray: Türkiye tarihin en derin ekonomik krizini yaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
atama MHP mhp izmir il başkanlığı Necat Karataş veysel şahin

En Çok Okunan Haberler

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

Yaparsın Aşkım'a damga vuran soru! İlker Ayrık cevabı duyunca şoke oldu

CHP'li Dursun Çiçek'e suç duyurusu!

CHP'li Dursun Çiçek'e suç duyurusu!

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

İcra tehdidiyle gönderilen SMS'lere ceza

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Resmi Gazete kapatıldı!

Resmi Gazete kapatıldı!

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert İş Bankası tepkisi

Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok sert İş Bankası tepkisi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Partili Aytun Çıray: Türkiye tarihin en derin ekonomik krizini yaşıyor

İYİ Partili Aytun Çıray: Türkiye tarihin en derin ekonomik krizini yaşıyor

TBMM Başkanı Yıldırım'ın acı günü

TBMM Başkanı Yıldırım'ın acı günü

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

Abdüllatif Şener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen uçakla ilgili çarpıcı iddia

CHP'li Dursun Çiçek'e suç duyurusu!

CHP'li Dursun Çiçek'e suç duyurusu!

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

Yerel seçimde İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Adana'da hangi parti kazanır? ORC'den son anketinde oy oranlarını açıkladı

MHP İzmir İl Başkanı Karataş görevi bıraktı

MHP İzmir İl Başkanı Karataş görevi bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.