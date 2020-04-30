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MHP’li İsmet Büyükataman’dan CHP’li Özgür Özel’e: Ülkücü hareket sana haddini bildirmeyi bilir

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2020 08:57 | Son Güncelleme

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in MHP lideri Devlet Bahçeli ile ilgili sözlerine yanıt veren MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Haddini bil. Ülkücü Hareket sana haddini bildirmeyi bilir" ifadelerini kullandı.

MHP’li İsmet Büyükataman’dan CHP’li Özgür Özel’e: Ülkücü hareket sana haddini bildirmeyi bilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cuma hutbesinde LGBTİ+’ları hedef alan açıklamaya tepki gösteren Ankara Barosu’na “Hiç kimse Müslüman mahallesinde salyangoz satma küstahlığı etmemelidir” demişti.

CHP’li Özel de Bahçeli’nin söz konusu açıklamasına “Bu cümle Sivas Katliamı’nın azmettiricilerinin sloganı” sözleriyle yanıt vermişti.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partililerden özür dilemeye davet etti.

Özgür Özel'in dünkü basın toplantısı hakkında Twitter hesabından açıklama yapan Büyükataman, Özel'in sözlerini “hadsizce” ve “provakatif” olarak nitelendirdi.

Büyükataman, şu ifadeleri kullandı:

HDP, İP ve CHP'nin ortak sözcüsü gibi konuşan CHP'li Özgür Özel'in her açıklaması bir öncekinden daha vahim. Kandil ve Pensilvanya'nın “özel” çocuğu, Sayın Genel Başkanımızın dünkü açıklamaları üzerinden hadsizce provakatif söylemler geliştirmektedir.

Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin promterı da, bilgisayarı da büyük Türk milletine bağlıdır. Ancak kaset kumpası ile Genel Başkanlık koltuğuna oturan Genel Başkanınızın ve onunla beraber siyasi kariyeri yükseltilen senin göbekten nereye bağlı olduğunuz merak konusudur.

“Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmayız.” sözü üzerinden Sivas katliamında yaşanan acılara gönderme yapıp Genel Başkanımızı katliama teşvik ile suçlamak senin de, partinin de, arkanızdakilerin de haddi değildir. Haddini bil! Ülkücü Hareket sana haddini bildirmeyi bilir!

“ALEVİ KARDEŞLERİMİZİ İSTİSMAR ETMEYE KALKAN UCUZ ZİHNİYET”

Sivas katliamında yaşanan acılara dair bir sorgulama yapmak istiyorsan dönemin SHP'sinin iktidarda olduğunu düşünürsek bir özeleştiri ile başlayıp ardından zillet ittifakı oluşturduğun seçim ortaklarını sorgulayabilirsin.

Alevi İslam inancına mensup kardeşlerimizi istismar etmeye kalkan ucuz CHP zihniyeti; bu rezil açıklama ve iğrenç itham ile siyasetin ötesine geçmiştir.

Sözde CHP sözcüsünü bir an önce Sayın Genel Başkanımızdan ve camiamızdan özür dilemeye davet ediyorum.

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