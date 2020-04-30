MHP’li İsmet Büyükataman’dan CHP’li Özgür Özel’e: Ülkücü hareket sana haddini bildirmeyi bilir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cuma hutbesinde LGBTİ+’ları hedef alan açıklamaya tepki gösteren Ankara Barosu’na “Hiç kimse Müslüman mahallesinde salyangoz satma küstahlığı etmemelidir” demişti.

CHP’li Özel de Bahçeli’nin söz konusu açıklamasına “Bu cümle Sivas Katliamı’nın azmettiricilerinin sloganı” sözleriyle yanıt vermişti.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'i, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve partililerden özür dilemeye davet etti.

Özgür Özel'in dünkü basın toplantısı hakkında Twitter hesabından açıklama yapan Büyükataman, Özel'in sözlerini “hadsizce” ve “provakatif” olarak nitelendirdi.

Büyükataman, şu ifadeleri kullandı:

HDP, İP ve CHP'nin ortak sözcüsü gibi konuşan CHP'li Özgür Özel'in her açıklaması bir öncekinden daha vahim. Kandil ve Pensilvanya'nın “özel” çocuğu, Sayın Genel Başkanımızın dünkü açıklamaları üzerinden hadsizce provakatif söylemler geliştirmektedir.

Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin promterı da, bilgisayarı da büyük Türk milletine bağlıdır. Ancak kaset kumpası ile Genel Başkanlık koltuğuna oturan Genel Başkanınızın ve onunla beraber siyasi kariyeri yükseltilen senin göbekten nereye bağlı olduğunuz merak konusudur.