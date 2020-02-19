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MHP'li İsmet Büyükataman'dan Doğu Perinçek'e sert sözler

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.02.2020 09:48 | Son Güncelleme

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, bir Rus gazetesine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında açıklamalarda bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için, "Çin’den Türkiye’ye yayılan ve aşısı bir türlü bulunamayan Doğu Perinçek mikrobu" ifadelerini kullandı.

MHP'li İsmet Büyükataman'dan Doğu Perinçek'e sert sözler

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in daha önce Kandil'de Abdullah Öcalan'la çektirdiği fotoğrafa da göndermede bulunarak, "Bu şahsı ücretini öderseniz elinde çiçekle Kandil'e gönderebilirsiniz" diye yazdı.

Doğu Perinçek'in, bir Rus gazetesine MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında yaptığı açıklamalara yanıt niteliğinde paylaşımlarda bulunan MHP Genel Sekreteri Büyükataman şu ifadeleri kullandı:

"Çin’den Türkiye’ye yayılan ve aşısı bir türlü bulunamayan Doğu Perinçek mikrobu, yayın politikası belli bir Rus gazetesine Sayın Genel Başkanımız hakkında saçma sapan bir beyanat vererek tarafını bir kez daha belli etmiştir.

23 Nisan’da iki dakikalığına Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtsanız ülkeyi Çin’in eyaleti yapmaya kalkacak olan bu gayrimillî zatın Türk dış politikasına bakışı, gözlerine yapıştırılmış Çin malı çakma gözlüğün gösterdiği gibidir.

Sayın Genel Başkanımız siyasetini Türk milletinin menfaatlerine göre şekillendirir. Bu zerzevat gibi Çin kızar mı, Rusya darılır mı,ABD menfaat elde eder mi diye bakmaz. Türk milletinde karşılığı olmayan bu şahsı ise ücretini öderseniz elinde çiçekle Kandil’e gönderebilirsiniz.

Perinçek denen virüs, Kırım’ın Rusya tarafından işgalinin resmîleşmesi ve bu durumun Türkiye tarafından tanınması için mücadele edecek kadar, vatan ve millet sevgisinden mahrumdur. Mekânı Cennet olsun Neriman Nerimanov, yaşasa idi kendisine bu konuda güzel bir cevap verirdi."

PERİNÇEK NE DEMİŞTİ?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Rus Komsomolskaya Pravda gazetesine verdiği röportajda Devlet Bahçeli hakkında “İYİ Parti ile rekâbeti yüzünden zaman zaman akılcı Türk vatanseverliğinden kopuyor ve ABD yörüngesine girebiliyor” ifadelerini kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
İsmet Büyükataman MHP Doğu Perinçek

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