MHP'li İsmet Büyükataman'dan Doğu Perinçek'e sert sözler

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in daha önce Kandil'de Abdullah Öcalan'la çektirdiği fotoğrafa da göndermede bulunarak, "Bu şahsı ücretini öderseniz elinde çiçekle Kandil'e gönderebilirsiniz" diye yazdı.

1-Çin’den Türkiye’ye yayılan ve aşısı bir türlü bulunamayan @Dogu_Perincek mikrobu, yayın politikası belli bir Rus gazetesine Sayın Genel Başkanımız hakkında saçma sapan bir beyanat vererek tarafını bir kez daha belli etmiştir. — İsmet Büyükataman (@buyukataman) February 18, 2020

Doğu Perinçek'in, bir Rus gazetesine MHP lideri Devlet Bahçeli hakkında yaptığı açıklamalara yanıt niteliğinde paylaşımlarda bulunan MHP Genel Sekreteri Büyükataman şu ifadeleri kullandı:

"Çin’den Türkiye’ye yayılan ve aşısı bir türlü bulunamayan Doğu Perinçek mikrobu, yayın politikası belli bir Rus gazetesine Sayın Genel Başkanımız hakkında saçma sapan bir beyanat vererek tarafını bir kez daha belli etmiştir.

23 Nisan’da iki dakikalığına Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturtsanız ülkeyi Çin’in eyaleti yapmaya kalkacak olan bu gayrimillî zatın Türk dış politikasına bakışı, gözlerine yapıştırılmış Çin malı çakma gözlüğün gösterdiği gibidir.

Sayın Genel Başkanımız siyasetini Türk milletinin menfaatlerine göre şekillendirir. Bu zerzevat gibi Çin kızar mı, Rusya darılır mı,ABD menfaat elde eder mi diye bakmaz. Türk milletinde karşılığı olmayan bu şahsı ise ücretini öderseniz elinde çiçekle Kandil’e gönderebilirsiniz.