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MHP'li Semih Yalçın duyurdu! MHP'de o ilçe başkanlıkları kapatıldı, Hüseyin Sözlü görevden alındı

01.02.2024 18:24 | Son Güncelleme:
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Adana iline bağlı Karaisalı, Saimbeyli, ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının kapatıldığını açıkladı. Yalçın gerekçe olarak ise yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergilediklerini gösterdi. Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün de görevden alındığı aktarıldı.

MHP'li Semih Yalçın duyurdu! MHP'de o ilçe başkanlıkları kapatıldı, Hüseyin Sözlü görevden alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve MHP İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Adana iline bağlı Karaisalı, Saimbeyli, ve Yumurtalık ilçe başkanlıklarının yerel seçim çalışmaları sırasında parti disiplini ve politikalarına aykırı davranışlar sergiledikleri gerekçesiyle kapatıldığını açıkladı.

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HÜSEYİN SÖZLÜ GÖREVDEN ALINDI

Aynı sebeple Siyasi ve Yerel İşlerden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü'nün de başdanışmanlık görevinden alındığını belirten Yalçın, Sözlü'nün merkez disiplin kuruluna sevk edildiğini ifade etti.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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MHP Hüseyin Sözlü
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