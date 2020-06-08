MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ayasofya açıklaması

MHP lideri Bahçeli yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

İki HDP'li, bir CHP'linin milletvekilliklerinin düşürülmesi adaletin ve demokrasi ahlakının zorunlu bir gereğidir. Nitekim kanun önünde herkes eşittir. Hiç kimsenin suç işleme ayrıcalığı veya özgürlüğü yoktur. Milletvekili sıfatını taşımalarına rağmen suç işlemiş şahısların, diğer tutuklu ve hükümlü kişilerin aksine, milletvekilliğinin sağladığı haklardan istifade talepleri, anayasal bir kuralın dönem sonuna bırakılmasını istemeleri kınanması gereken bir çelişki, aynı zamanda da haksızlıktır.

Sokağa göz kırpan sokakta gelecek arayan yeni bir gezi çıkmazına umut bağlayan kim olursa olsun karşılarında Türk devletinin kudretini bulacaklardır.



AYASOFYA'DA EZAN SESİ YÜKSELECEK

Son günlerde Yunanistan'ın sivil ve askeri yöneticilerinden gelen tehditvari açıklamalar milli tahammülü zorlamaktadır. Herkes hesabını buna göre yapmalıdır Ayasofya'dan çan sesi değil Allah'ın izni ile ezan sesi yükselecektir.

Türkiye Cumhuriyeti, stratejik bir tehdide dönüşen Yunanistan’ın Kıbrıs, Doğu Akdeniz ve diğer milli konulardaki alçak hesaplarını alt üst edecek muktedirliğe sahiptir.

