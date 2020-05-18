MHP lideri Devlet Bahçeli'den 'memleket masası' tartışmalarıyla ilgili açıklama

Tarihin hiçbir döneminde boyunduruk altına girmemiş aziz milletimiz, varlığına ve birliğine vurulmak istenen zincirleri kahramanca kırıp parçalamıştır.

Daha da önemlisi 19 Mayıs 1919’da Türkiye Cumhuriyeti’nin harcı karılmış, temelleri kazılmıştır.

Milletin bağımsızlığının, yine milletin azim ve kararıyla kurtulacağına” inanan Mustafa Kemal Paşa, Türk milletinin muazzam irade gücünü harekete geçirerek müstevlilere karşı düşmesi imkânsız bir cephe açmıştır.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamaları şöyle; 19 Mayıs 1919’da Türk milletinin makûs talihi muzaffer bir rotaya çevrilmiş, aziz vatanımızın üzerindeki ölü toprağı stratejik bir çıkışla savrulup atılmıştır.

Esaret prangaları sökülmüş, eğilmiş baş heyecanla kalkmıştır.

19 Mayıs; karamsarlığı buruşturup atan imanın, kuşatmayı yarıp bozan istikbal aşkının, zalim kuvveti yıkıp geçen millet ve vatan sevdasının şeref timsalidir.

Bu öyle bir timsaldir ki, ya istiklal ya ölüm dışında üçüncü bir seçeneği yok saymıştır.

İşgal altındaki vatan Samsun’dan itibaren canlanmış, merkez ve mihenk Samsun olmak üzere Türk milleti tam bağımsızlık onuruna muhkem ve muhteşem bir savunma dirayetiyle sahip çıkmıştır.

19 Mayıs Türk tarihinin müstesna bir anı, yankıları bugünlere kadar uzanan, tesiri ve ortaya çıkardığı neticeleri hala ufkumuzun yol haritasını çizen bir kader ve kavşak noktasıdır.

Aynı zamanda milli devletimizin müjdesidir.

Elbette Türkiye Cumhuriyeti köhne masalarda kurulmamıştır.

Türk vatanı kötürüm ve kömürleşmiş müzakerelerle kurtarılmamıştır.

Milli birlik ve bekamız, egemenlik ve tarihi haklarımız nehir gibi akan şehit kanlarının, nigehban ve nişane bir uyanış halinin bereketi ve eseridir.

Bahse konu bağımsızlığımız olduktan sonra nelerin göze alındığını, hangi mihnet ve müşkülatlara katlanıldığını 19 Mayıs diriliş ve yükseliş şuurunda görmek mümkündür.