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MHP'nin af teklifi, fuhuşa da indirim getiriyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2018 07:42 | Son Güncelleme

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, MHP'nin dün Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunduğu af teklifi tasarısında Türk Ceza Kanunu’nun fuhuşu düzenleyen 227’nci maddesinin kapsam dışı bırakılmadığını söyledi. Sarıkaya, "Bu maddeden ceza alanların 5 yıllık indirimden yararlanmalarının önü açılmış" dedi.

Muharrem Sarıkaya, "Bin yıl ceza da alsa yatacağı süre 7 yıl" başlığıyla yayımlanan yazısında "MHP'nin, kendi deyimiyle 'infaz süresinde indirim' öngören özel af kanunu eğer yasalaşırsa bin yıl ceza alan bir kişi 7 yılda hapisten çıkar… Eğer daha önce bu kadar süre yatmışlığı varsa anında serbest kalır" ifadesini kullandı.

"Diyelim ki bir kişi farklı suçlardan toplamda bin yıl ceza aldı, bu kişinin infaza tabi ceza süresi 28 yılı geçemez.
Buna geçen yıl Ağustos ayında KHK ile yapılan düzenleme ile infaz süresinin üçte ikiden, yarıya düşüren uygulama eklendiğinde yatacağı süre 14 yıla düşer" diyen Sarıkaya, sözlerine "İki yılı da denetimli serbestlik olduğu için 12 yıla iner. MHP teklifi yasalaşırsa bu durumda bir defaya mahsus 5 yıl da oradan indirileceği için yatacağı süre 7 yıldan bir gün fazla olmaz" ifadeleriyle devam etti.

"ÇOCUĞU FUHUŞA TEŞVİK EDEN..."

Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Bu işin bir yanı, bir başka dikkat çeken yönü ise teklifin amacına yönelik hedefi ile getirilen düzenlemenin örtüşmemesi. En dikkat çekici örneği de TCK'nın fuhuşu düzenleyen 227'nci maddesinin hükümleri… Maddenin birinci fıkrası, son dönem sıklıkla rastlanan çocukları fuhuşa teşviki düzenler ve şu hükmü taşır:

"Çocuğu fuhuşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhuşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır"

"CEZA ALANLAR 5 YILLIK İNDİRİMDEN YARARLANABİLİR"

Diğer bentleri de kadına karşı cebir, tehdit, hile ya da çaresizliğinden yararlanarak fuhuşa sevk etmesine yönelik eylemlere getirilen cezayı belirler. Yakın geçmişte en acı örneklerine rastladığımız gibi bu suç eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen vasi, öğretmen, üst kamu görevlisi tarafından yapılırsa cezası arttırır. MHP'nin teklifinde bu hüküm kapsam dışı bırakılmamış, bu maddeden ceza alanların 5 yıllık indirimden yararlanmalarının önü açılmış."

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Anahtar Kelimeler:
Muharrem Sarıkaya MHP fuhuş

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Bu ülke AF larla nice mağduriyetler yaşadı. Yine ülkemizde HAK-HUKUK-ADALET işlemediği için yüzbinler mağdur olup,haksızca hapislere tıkıldı ve hala bu yoz,zalim sistem işliyor. YAPILACAK İŞ ÜLKEDE TEMEL HAK-ÖZGÜRLÜKLERİN TEMİNATININ ASLA YARA ALMADAN,ADALET SİSTEMİMİZDE HIZLI KARARLAR VE DOĞRU KARARLARDIR.
AKP ile YARGIYA GÜVEN DİP YAPTI. AKP muhaliflerine,ordu mensuplarına,işadamlarına kurdurduğu kumpaslaral hem özgürlüklere darbe hemde mal edinme hakkına tecavüz ederek ORTAÇAĞ ANLAYIŞINI HAKİM KILMAYA ÇALIŞIYOR.
FETÖ'cüleri hapse atarken neredeyse bütün tecavüzcü, hırsız, katil ne varsa çıkarmışlar veya açık ceza evine yollamışlardı. şimdide o zaman ki indirimden yararlanıp çıkamayanlarda çıkacak, çıkıp tekrar suç işleyende çıkacak. Olan sırf çocuğunu fetönün dersanesinde gönderen veli veya dersanede çaycılık yapan kişide veya öğretmende kalacak.
mayalarını belli ettiler. mapushanede yatanların çogu fuuştan. kimleri yatıyorda uykusuz kaldılarsa
seçim önü eyt liler için verdiğiniz söz ne oldu
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