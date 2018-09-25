MHP'nin af teklifi, fuhuşa da indirim getiriyor!

Muharrem Sarıkaya, "Bin yıl ceza da alsa yatacağı süre 7 yıl" başlığıyla yayımlanan yazısında "MHP'nin, kendi deyimiyle 'infaz süresinde indirim' öngören özel af kanunu eğer yasalaşırsa bin yıl ceza alan bir kişi 7 yılda hapisten çıkar… Eğer daha önce bu kadar süre yatmışlığı varsa anında serbest kalır" ifadesini kullandı.
"Diyelim ki bir kişi farklı suçlardan toplamda bin yıl ceza aldı, bu kişinin infaza tabi ceza süresi 28 yılı geçemez.
Buna geçen yıl Ağustos ayında KHK ile yapılan düzenleme ile infaz süresinin üçte ikiden, yarıya düşüren uygulama eklendiğinde yatacağı süre 14 yıla düşer" diyen Sarıkaya, sözlerine "İki yılı da denetimli serbestlik olduğu için 12 yıla iner. MHP teklifi yasalaşırsa bu durumda bir defaya mahsus 5 yıl da oradan indirileceği için yatacağı süre 7 yıldan bir gün fazla olmaz" ifadeleriyle devam etti.
"ÇOCUĞU FUHUŞA TEŞVİK EDEN..."
Sarıkaya, şunları kaydetti:
"Bu işin bir yanı, bir başka dikkat çeken yönü ise teklifin amacına yönelik hedefi ile getirilen düzenlemenin örtüşmemesi. En dikkat çekici örneği de TCK'nın fuhuşu düzenleyen 227'nci maddesinin hükümleri… Maddenin birinci fıkrası, son dönem sıklıkla rastlanan çocukları fuhuşa teşviki düzenler ve şu hükmü taşır:
"Çocuğu fuhuşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhuşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır"
"CEZA ALANLAR 5 YILLIK İNDİRİMDEN YARARLANABİLİR"
Diğer bentleri de kadına karşı cebir, tehdit, hile ya da çaresizliğinden yararlanarak fuhuşa sevk etmesine yönelik eylemlere getirilen cezayı belirler. Yakın geçmişte en acı örneklerine rastladığımız gibi bu suç eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen vasi, öğretmen, üst kamu görevlisi tarafından yapılırsa cezası arttırır. MHP'nin teklifinde bu hüküm kapsam dışı bırakılmamış, bu maddeden ceza alanların 5 yıllık indirimden yararlanmalarının önü açılmış."
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