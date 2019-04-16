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MHP'nin Iğdır itirazına YSK'dan ret

SEÇİM HABERLERİ  | 16.04.2019 19:25 | Son Güncelleme

MHP'nin Iğdır'da seçimlerin yenilenmesine ilişkin olağanüstü itirazı, YSK tarafından reddedildi.

MHP'nin Iğdır itirazına YSK'dan ret

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), MHP'nin Iğdır'daki il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali için yaptığı itirazı reddetti.

MHP, Iğdır'da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde il belediye başkanlığı seçimlerinin iptali ve seçimin yenilenmesi için YSK'ye itirazda bulunmuştu.

YSK, MHP'nin itirazını reddetti.

Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı İsa Yaşar Tezel, seçimlerin ardından Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunmuştu.

Merkez İlçe Seçim Kurulunun itirazı kabul etmesi üzerine 70 sandıkta yapılan sayımda, kentte kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını kazanan HDP adayı Yaşar Akkuş 22 bin 268, MHP'li aday Tezel ise 20 bin 733 oy almıştı.

(AA)

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