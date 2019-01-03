HABER

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta için kesin ihraç talebi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.01.2019 12:57 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Samsun Milletvekili Erhan Usta, tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığına sevk edildi.

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta için kesin ihraç talebi!

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Halil Öztürk, Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, 'cumhur ittifakı'nın varlığı ile devamını zedeleyici açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak, parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığı'na sevk edildiğini açıkladı.

MHP Merkez Disiplin Kurulu Başkanı ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta; 01.01.2019 tarihli Türkiye geneli ve Samsun ili ile ilgili Cumhur İttifakının varlığı ve devamını zedeleyici beyan ve açıklamaları karşısında tüzüğümüzün 78/4-c-e-i maddeleri ile yine parti tüzüğümüzün 81. maddesi kapsamı ve gereğince tedbirli olarak ve parti üyeliğinden kesin çıkarma talebiyle Merkez Disiplin Kurulu Başkanlığımıza sevk edilmiştir" dedi. (DHA)

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Irak Cumhurbaşkanı Salih, Beştepe’deIrak Cumhurbaşkanı Salih, Beştepe’de
Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ne ifade ediyor?Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ne ifade ediyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP Samsun Erhan usta Milletvekili

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

İnce'den Binali Yıldırım'a tepki: İn ali!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

Önce Bahçeli ardından Erdoğan'dan görevden alma kararı!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Meclis'te sert tepki: Giyin sarı yelek, siz çıkın

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

5'i büyükşehir 15 belediye başkan adayı belli oldu

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Binali Yıldırım açıkladı, gözyaşlarını tutamadı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
AKP İÇİN ÜLKÜDAŞI SATMAK..O KOLTUGU ALAMAZSINIZ İNŞALLAH
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ne ifade ediyor? Tayfun Atay yazdı

Bahçeli'ye hediye edilen kurt başı ne ifade ediyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhur İttifakı krizi uyarısı: İstirahate alırız

Erdoğan'dan Cumhur İttifakı açıklaması

Ömer Çelik açıkladı! AK Parti Samsun İl Başkanı görevden alındı

AK Parti Samsun İl Başkanı görevden alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

Abdullah Gül'den Binali Yıldırım'a telefon

Abdullah Gül'den Binali Yıldırım'a telefon

İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'a sert yanıt

İbrahim Kalın'dan ABD'li Senatör Graham'a sert yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.