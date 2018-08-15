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MHP'ye dönen Hayati Arkaz'dan ilk açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.08.2018 10:40 | Son Güncelleme

TBMM'nin açıldığı gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü için partide krize neden olan ve yaşananlar sonrası MHP'ye dönen Hayati Arkaz'dan ilk açıklama geldi

İYİ Parti'den istifa ederek MHP'ye geçen Hayati Arkaz, "Burada olmaktan çok mutluyum baba ocağıma dönmekten onur ve şeref duyuyorum. Bundan sonra mücadelemizi MHP'de sürdüreceğiz." diye konuştu.

24 Haziran seçimlerinin ardından TBMM'deki milletvekili yemin töreni sırasında Bahçeli'nin elini öpmesiyle gündeme gelen Arkaz, İYİ Parti'nin Pazar günü yapılan 2. Olağanüstü Kurultayı'nda Genel İdare Kurulu listesinde yer almamıştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Ben siyasi nezaketi iyi bilirim. Ancak bu yapılan siyasi nezaket değildir. Partimize; FETÖ'cü, ipsiz sapsız diyen ve hatta genel başkanın namusuna kadar laf edenlere böyle hürmet göstermek siyasi nezaket değildir. Bizim ilkelerimize bağlı kalacak olanlara yanımızda yer alabilir. Uymayanlar derhal İYİ Parti'yi terk etsin” demişti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Arkaz'ın el öpme hadisesinin ardından sistemli bir şekilde saldırılara maruz kaldığını ve dışlandığını" belirtmiş, Arkaz'ı MHP'ye davet etmişti. Bahçeli, Arkaz için “En son olarak da İP'in 2. Olağanüstü kurultayında GİK listesinin dışında bırakılmıştır. Değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz ve benzeri durumdaki arkadaşlarımızı yakından takip ediyoruz. MHP olarak öncelikle değerli dava arkadaşımız Hayati Arkaz'ı partimize davet ediyoruz. Kamuoyunun bilgi ve taktirine sunarız.” ifadesini kulllanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
HAYATİ ARKAZ MHP İYİ parti

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Okuyucu Yorumları 26 yorum
namus sizde ne gezer...hani aday kesinlikle olmayacaktın...işte sizin namusunuz bu kadar.abidik kubidir meral...
o kadar şeref duyuyorduysan mhp den seçime girseydin iyi parti den neden girdin?
En doğrusunu yaptı. İyi parti hiipler partisi durumuna düştü. Keşke baştan bu ayrılık olmasaydı ama niyeti samimi olanların dönmesinde yarar görüyorum.
Ucuza gitti,kurbanlik kadar degeri olmafi
sen bu saatten sonra bol bol aynaya bak millet aptal değil...
boş laflar bunlar kardeş dava adamı davasını yarıda bırakmak değildir neden o zaman ben sonuna kadar IYI PARTILIYIM dedin bugün davasını satan yarın ülkesini satar sen
BİZ SANA OYU MHP YE GEÇ DİYE Mİ VERDİK.MADEM İÇİNDE MHP AŞKI VARDI O ZAMAN MHP Yİ NEDEN BIRAKTIN.HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ.
Verdiğim oyu helal etmiyorum. İşte Karakter
o kadar şerefliysen seni mhp listelerinden koysaydılar,yahu parti değiştirmek yasak olmalı,benim iyi partiye verdiğim oyla bu adam mhp ye geçiyor
Dönek siyasetçilerden hayır gelmez.
pis herif mhp den aday olsaydı bahçeli aday bile göstermeyecekti. maalesef bu omurgasızlar mecliste ve bu milletin ne yazık ki vekili.
seni aday bile göstermeyen partiye geri dönüyorsun, seninle ilgili ne düşünebiliriz ki.
YALAMA.BİZİM OYLARIMIZLA SEÇİL SONRA TRANSFER OL.
Vatandaş sana oy vermedi, iyi partiye oy verdi, bu konuda tek kelime konuşamaz.Mademki gittiğin yerderahatında neden geldinvaya gittin. bu iki yüzlülük vatandaş bunu kabullenemiyor.İki yünlü siyaset bittmiştir, sen yoluna biz yolumuza.SANA GÜLE GÜLE .
Nasıl dönme dolap olunacagını koltuk değneği oldukları partiden almışlar normal boşamı kucak kucağa yürüyorlar
BEN MHP YE KARŞI OLDUĞUM İÇİN İYİ PARTİYE OY VERDİM VE BU DANGALAGI VEKİL YAPTIK FAKAT BU MHP YE KAÇTI BU DURUM NORMAL DEĞİL TEK ÇÖZÜM TRANSFER YAPAN VEKİLLER 100 BİN İMZA İLE VEKİLLİĞİ DÜŞÜRÜLMESİ BAK BAKALIM İBNELİK YAPABİLCEKLERMİ
@ayhanyesilbag Chp den 15 vekil partinize katılınca ağzınız kulaklarınıza değiyordu sevinçten.
BABA OCAĞINA SEÇİMDE MHP DEN ADAYLIĞINI KOYARAK DÖNSEYDİN. BAHÇELİ EVİ GÖRÜNCE DAYANAMADI HERHALDE HABERİ YOK BAHÇELİ EV HASARLI YAŞLI YIKILMAYA YAKIN BAKALIM O ZAMAN NE YAPACAKSIN.
yürü git. Terk ediyorsun deri dönüncede Babaocağı oluyor öylemi.
mücadele derken??
Hayati onur ve gururdan bahsediyorsun ama emek çok kutsaldır,değerlidir.Seni milletvekili yapmak için gece gündüz demeden bütün olanaksızlıklara karşı mücadele eden,emek veren seçmen ne diyor düşündün mü.Düşün bence. Seçime kadar seçmenin elini öpüp seçimden sonra o seçmeni tanımamak ne demek bir düşün.
Çok doğru bir seçim..Akşener ve İyi partiden bir cacık olmaz.şansını kaybetti..artık oy moy yok oba..
satılmış adamı alma mhp yarın senide satar bu ucuz adama prim vermeyin
BÖYLE AHLAK YOKSUNU ZAT SİYASETTE OLMAMALI
BU AHLAKSIZA YARIN BAŞKA BİR PARTİ 3 KURUŞ FAZLA VERSİN ORAYA GİDER SİSTEM DEĞİŞMELİ
Ne yani MHP gibi birilerinin altınmamı yatsın.Siz karılıgı seversiniz gidin yatın.
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