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MHP'yi sarsan ölüm haberi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2018 15:01 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Toplantısında geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılan MHP Konya Kulu İlçe Başkanı Murat Toklucu, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

MHP'yi sarsan ölüm haberi!

Edinilen bilgiye göre, 6 Kasım 2018 tarihinde Ankara'da yapılan MHP Grup Toplantısına katılan MHP Kulu İlçe Başkanı Murat Toklucu, geçirdiği kalp krizi sonucu özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İki kez kalp ameliyatı olan ve yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Murat Toklucu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Toklucu'nun cenazesinin yarın Kulu Merkez Camide öğle namazını müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından merkez Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
MHP Konya Kulu murat toklucu

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