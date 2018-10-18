İYİ Parti sözcülerinin tahriklerinin, seçmen ve MHP mensupları nezdinde bir gerginlik ve çatışma havasına döndürülmemesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekilen yazıda, "24 Haziran'dan sonra gözle görülür şekilde çözülme sürecine giren ve düştüğü açmazdan çıkmanın yolunu MHP karşıtlığında arayan İP'lilerin çıkışları ciddiye alınmamalıdır." ifadesi kullanıldı.

Yazıda, MHP mensuplarını ve ülkücüleri kışkırtmak isteyenlerin tespit edilerek, Genel Merkeze bildirilmesi ve kişisel karşılık verilmemesi gibi uyarılar öne çıktı.

MHP'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın'ın imzasıyla, Türkiye'deki tüm il ve ilçe teşkilatlarına, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde yaşananların ardından, "İP sözcülerinin maksatlı tahriklerini sürdürmeleri üzerine" başlıklı bir dizi uyarının yer aldığı yazı gönderildi.

"Kendilerini saldırıya uğramış gibi göstererek mazlum ve mağdur edebiyatı yapmalarına zemin hazırlanmamalıdır. 'Gelin ulan.' diye evinin penceresinden insanlara bağırıp onları kışkırtan meczup bir kafanın seviyesine inilmemelidir. İP sözcülerinden gelen açıklamalara yönelik tepkilerin eyleme dönüştürülmesi, onların ekmeğine yağ sürecektir. Bu bahaneyle sokaklarda, iş yerlerinde, halkın arasında veya herhangi umumi bir yerde taşkınlık yapılmasına, gerginlik yaratılmasına mani olunmalıdır. İP'in, politikanın dinamiklerine, Türk demokrasi geleneklerine aykırı, suni bir parti olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır. Yapay ve kurgu ürünü olan bir partinin uzun ömürlü olmayacağı, hayatiyetini suni teneffüsle uzun süre devam ettiremeyeceği aşikardır. Yapılacak herhangi bir izinsiz ve ölçüsüz eylem, dağılma sürecine giren bu yapay oluşum için besin kaynağı, hayat öpücüğü olacaktır. Bu itibarla il ve ilçe teşkilatlarımız, Genel Merkezimiz'in bilgisi ve talimatları dışında tansiyonu yükseltecek, siyasi atmosferi ısıtacak hareketlerden kaçınmalıdır."

-"Kişisel veya toplu eylemde bulunulmamalıdır"

İYİ Parti'lilerin, "küstahça, seviyesizce" yaptığı açıklamaların MHP Genel Merkezi tarafından yakından takip edildiği, İYİ Parti'nin şaşkın ve bir o kadar da kışkırtıcı adımları karşısında gereken cevabın misliyle verildiğini vurgulanan yazıda, "Yerel seçimler yaklaşırken Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin beyanları dikkatle değerlendirilerek, bu doğrultuda istikamet belirlenmeli, kendi başına karar verilip kişisel veya toplu eylemde bulunulmamalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Seçim propagandası ve kampanya çalışmaları sırasında, toplumsal barış ve kardeşliğin korunmasına, fikir ve siyaset tartışmalarının yapıcı, pozitif ve seviyeli bir şekilde sürdürülmesine özen gösterilmesi istenen yazıda, teşkilat çalışmaları ve kampanya faaliyetlerinin, yasaların ve parti İç tüzüğünün gerekleri ve partinin gelenekleri çerçevesinde, MHP mensubiyetine yaraşır, ülkücü camiaya yakışır bir vakar ve olgunluk içinde yürütülmesi gerektiği kaydedildi.

- "Kışkırtmak isteyen kimse ve çevreler takip ve not edilmeli"