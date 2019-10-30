MHP'li Büyükataman: ABD Temsilciler Meclisi'nde alınan karar bizim için yok hükmünde

ANKARA, (DHA)- MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "ABD'nin Türkiye ile varılan mutabakata rağmen Temsilciler Meclisi'nde, 'Türkiye'ye yönelik yaptırımları teşvik edici' ve 'sözde Ermeni soykırımını tanıyan' kararlar alması; huylunun huyundan vazgeçmeyeceğini ve bin defa tövbe etseler de tövbelerini tutmayacaklarını göstermesinden başka bir mana ifade etmemektedir. Bizim için yok hükmündedir." dedi.

MHP'li Büyükataman, ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanan yasa tasarılarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Büyükataman, Türkiye'nin tam bağımsızlığından ve çağa yön vermek üzere yola çıkmasından bazı ülkelerin rahatsız olduğunu, ABD ve Avrupa'yı panik havası sardığını kaydetti. Büyükataman, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda kısa süre içerisinde önemli bir mesafe kat ettiğini belirterek, "PKK/YPG/PYD’yi TIR'lar dolusu ağır silahla donatan ABD’nin yanı sıra Rusya ile yapılan mutabakatlar neticesinde sınır güvenliğimiz ve Türkiye’de yaşayan Suriyeli geçici sığınmacıların yerleştirilmesi için kurulacak olan güvenli bölge konusunda önemli kazanımlar elde edilmiştir. Türkiye daha yolun başındadır, diplomatik adımlarla askeri tedbirleri aynı derecede önemseyerek gayesine ulaşacaktır" ifadelerini kullandı.

'ABD'NİN TÜRK TARİHİNE SALDIRMASI AKLA ZİYANDIR'

ABD Temsilciler Meclisi'nde oylanan yasa tasarılarıyla ilgili tepkisini dile getiren Büyükataman, şunları kaydetti:

"ABD’nin Türkiye ile varılan mutabakata rağmen Temsilciler Meclisi’nde, 'Türkiye’ye yönelik yaptırımları teşvik edici' ve 'sözde Ermeni soykırımını tanıyan' kararlar alması; huylunun huyundan vazgeçmeyeceğini ve bin defa tövbe etseler de tövbelerini tutmayacaklarını göstermesinden başka bir mana ifade etmemektedir. Bizim için yok hükmündedir. Daha düne kadar dünyanın önemli bir zenginliği olan Kızılderilileri soykırımla tarih sahnesinden silen ABD'nin insanlığa sığmayan yöntemleri şeytanın dahi aklına gelmeyecek cinstendir. Kuruluşu vahşetle olan ABD'nin İsrail'e alan açmak, yer altı ve yer üstü zenginliklerini sömürmek amacıyla Orta Doğu'da akıttığı kanın mübalağasını yapmaya dahi gerek yoktur. İnsanları öldürmeyi onları özgürleştirmek zanneden ABD’nin başta Irak ve Afganistan olmak üzere katlettiği insanların hesabını vermesi gerekirken temiz Türk tarihine saldırması akla ziyandır. Orta Doğu’da iç savaşlarla hayatını kaybeden milyonlarca insanın da katili doğrudan Amerika’dır. Terör ve soykırım ifadesi ABD dış politikasının temel prensibidir."

