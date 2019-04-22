MHP’li Enginyurt, Tanrı Dağları’nda bozkurt gibi uludu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ülkücülüğün önsözü olan ‘Tanrı Dağı kadar Türk, Hıra Dağı kadar Müslüman’ idealini gerçekleştirdi. Enginyurt, Kırgızistan’ın Tanrı Dağları’na giderek kurt gibi uludu.

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ile birlikte Kırgızistan’a giden MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 13 yaşından bu yana hayalini kurduğu Tanrı Dağları’na seyahat hayalini gerçekleştirdi. Enginyurt, sosyal medyadan yaptığı canlı yalında Tanrı Dağları’nın eteklerinde bozkurt işareti yaparak kurt gibi uludu.

Enginyurt, Nihat Atsız’ın “Kürşad’ın narasıyla indik Tanrı Dağı’ndan/Ruhumuzu doldurduk, Orhun kaynağından/Bu kaynaktan içenin yüreği tunç olur/Türk’e kefen biçenin ölümü korkunç olur” dizelerini okuyarak, “13 yaşında ülkücü olduğumda en büyük hayalim Tanrı Dağları’nda bir bozkurt gibi ulumaktı. Rabb’ime şükürler olsun ki, bugün Tanrı Dağları’nın eteklerindeyiz. Tanrı Dağları’na baktığımızda hakikaten azametini ve coşkusunu yaşatıyor. Tanrı Dağı’ndan bütün dünyadaki ülkücülere selam olsun. Bir Türk milliyetçisi olarak bozkurt ulumasını bütün dünyaya duyurmak benim için en büyük ahitti, ahdimi gerçekleştiriyorum” dedi.

Enginyurt sözlerinin ardından bozkurt uluyuşu gerçekleştirdi ve “Bütün bozkurtlara selam olsun, Tanrı Türk’ü korusun ve yüceltsin” diye konuşmasını sonlandırdı.



