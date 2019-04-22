HABER

MHP’li Enginyurt, Tanrı Dağları’nda bozkurt gibi uludu

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2019 12:26 | Son Güncelleme

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ülkücülüğün önsözü olan ‘Tanrı Dağı kadar Türk, Hıra Dağı kadar Müslüman’ idealini gerçekleştirdi.

MHP’li Enginyurt, Tanrı Dağları’nda bozkurt gibi uludu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ülkücülüğün önsözü olan ‘Tanrı Dağı kadar Türk, Hıra Dağı kadar Müslüman’ idealini gerçekleştirdi. Enginyurt, Kırgızistan’ın Tanrı Dağları’na giderek kurt gibi uludu.
AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ile birlikte Kırgızistan’a giden MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 13 yaşından bu yana hayalini kurduğu Tanrı Dağları’na seyahat hayalini gerçekleştirdi. Enginyurt, sosyal medyadan yaptığı canlı yalında Tanrı Dağları’nın eteklerinde bozkurt işareti yaparak kurt gibi uludu.
Enginyurt, Nihat Atsız’ın “Kürşad’ın narasıyla indik Tanrı Dağı’ndan/Ruhumuzu doldurduk, Orhun kaynağından/Bu kaynaktan içenin yüreği tunç olur/Türk’e kefen biçenin ölümü korkunç olur” dizelerini okuyarak, “13 yaşında ülkücü olduğumda en büyük hayalim Tanrı Dağları’nda bir bozkurt gibi ulumaktı. Rabb’ime şükürler olsun ki, bugün Tanrı Dağları’nın eteklerindeyiz. Tanrı Dağları’na baktığımızda hakikaten azametini ve coşkusunu yaşatıyor. Tanrı Dağı’ndan bütün dünyadaki ülkücülere selam olsun. Bir Türk milliyetçisi olarak bozkurt ulumasını bütün dünyaya duyurmak benim için en büyük ahitti, ahdimi gerçekleştiriyorum” dedi.
Enginyurt sözlerinin ardından bozkurt uluyuşu gerçekleştirdi ve “Bütün bozkurtlara selam olsun, Tanrı Türk’ü korusun ve yüceltsin” diye konuşmasını sonlandırdı.

MHP’li Enginyurt, Tanrı Dağları’nda bozkurt gibi uludu

PARTNERTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenlerTayt seçerken dikkat edilmesi gerekenler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan saldırıya ilişkin flaş açıklamalarKemal Kılıçdaroğlu'ndan saldırıya ilişkin flaş açıklamalar
Cumhur İttifakı başkanlarından saldırı açıklamasıCumhur İttifakı başkanlarından saldırı açıklaması

En Çok Okunan Haberler

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı! Saldırının ardından ilk açıklama

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Borcu olan herkesi ilgilendiriyor! Artık bunu yapamayacaklar

Son dakika: 50 astsubay hakkında gözaltı kararı

Son dakika: 50 astsubay hakkında gözaltı kararı

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Şehit ailesi saldırı sonrası ilk kez konuştu!

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Mahkeme kararını verdi! İşte Kural'ın cezası

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

Kılıçdaroğlu'na saldırıda yeni gelişme! O da yakalandı

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara'da kritik toplantı! İşte ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Diğer Haberler
MHP'li Ataman: Tepki görmesi muhtemel yerde bulunması akla ziyandır

MHP'den saldırıyla ilgili yeni açıklama!

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan saldırıya ilişkin flaş açıklamalar

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan saldırıya ilişkin flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Son dakika: Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklamalar

Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na yumruk atan saldırgan hakkında açıklama

AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na saldırıyla ilgili flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan Maltepe mitinginde önemli mesajlar: Bu sefer sevgi ve saygı kazanacak

Ekrem İmamoğlu: Bu sefer sevgi ve saygı kazanacak

Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıya ilk yorum!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.