HABER

MHP'li Özdemir: Arzumuz Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.07.2019 18:04 | Son Güncelleme

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "MHP olarak görüşümüz, bir an evvel hem Suriye'den kaynaklı ülkemize yönelen tehdidin ortadan kaldırılması, bu anlamda güvenlik kuşağının Türkiye'nin arzuladığı şekilde hayata geçirilmesi ve Suriyeli kardeşlerimizin biran evvel ülkelerine dönmeleridir" dedi.

MHP'li Özdemir: Arzumuz Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, "MHP olarak görüşümüz, bir an evvel hem Suriye'den kaynaklı ülkemize yönelen tehdidin ortadan kaldırılması, bu anlamda güvenlik kuşağının Türkiye'nin arzuladığı şekilde hayata geçirilmesi ve Suriyeli kardeşlerimizin biran evvel ülkelerine dönmeleridir" dedi.
MHP Kayseri milletvekilleri İsmail Özdemir ile Baki Ersoy, il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Milletvekili Özdemir, Türkiye'de bulunan Suriyeler ile ilgili soru üzerine, Türkiye'nin bir süredir Suriyelilere ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, şöyle konuştu:
"4 milyon Suriyeli kardeşimize ev sahipliği yapıyoruz. Ev sahibinin de bir imkanı var. Biz bu imkanımızı fazla fazla aşmış durumdayız. Türkiye Cumhuriyeti iki başarılı askeri harekatla Suriye’de krize taraf olmuş, adına 'süper güç' denilen bu ülkelerin yapamadığını, başaramadığı bir şeyi başarmıştır. Nedir bu? Hem Fırat Kalkanı Harekatı'nda hem Zeytin Dalı Harekatı'nda bizler o bölgeleri terörden arındırdığımız gibi hem IŞİD unsurlarından hem PKK/PYD unsurlarından bu bölgede hayatın normalleşmesini tesis ettik. Orada bulunan Suriyeli kardeşlerimiz her anlamda iç savaşın öncesindeki koşullardan daha iyi bir şekilde yaşamaya devam ediyorlar. Bu hayatın normalleştiği alanlarda çok sayıda Suriyeli misafirlerimiz, kardeşlerimiz geri dönüş yaptı. Milli Güvenlik Kurulu'nda Fırat Nehri'nin doğusuna yapılacak güvenli bölge ile alakalı konu başlığı olacak. İnşallah bu sahalar da PKK/PYD'li teröristlerden temizlenirse hayatın normale dönmesi tesis edilmiş olur. MHP olarak görüşümüz, biran evvel hem Suriye'den kaynaklı ülkemize yönelen bir tehdidin ortadan kaldırılması, bu anlamda güvenlik kuşağının Türkiye'nin arzuladığı şekilde hayata geçirilmesi ve Suriyeli kardeşlerimizin biran evvel ülkelerine dönmeleridir."

FOTOĞRAFLI

MHP'li Özdemir: Arzumuz Suriyeli kardeşlerimizin ülkelerine dönmeleri

İlk kez gören botanik bahçesi sanıyor! Ancak burası...İlk kez gören botanik bahçesi sanıyor! Ancak burası...
MHP'li Yalçın: Askeri harekat kaçınılmazMHP'li Yalçın: Askeri harekat kaçınılmaz
CHP'den 'Esad hükümeti ile temasa geçilsin' önerisiCHP'den 'Esad hükümeti ile temasa geçilsin' önerisi

En Çok Okunan Haberler

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Albayrak'tan 'faiz' ve 'bayram tatili' açıklaması

Bakan açıkladı! 6 Ağustos'ta ödenecek

Bakan açıkladı! 6 Ağustos'ta ödenecek

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan metro açıklaması

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Yardım için ırmağa koştular, o manzara karşısında şok oldular

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Gece-gündüz silahlarla nöbet tutuyorlar

Güneş ve Uranüs arasında sert temas

Güneş ve Uranüs arasında sert temas

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Ekrem İmamoğlu, 'söz verdiğimiz gibi...' diyerek duyurdu!

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan-Ali Babacan görüşmesi açıklaması

Diğer Haberler
MHP'li Yalçın: Askeri harekat kaçınılmaz

MHP'li Yalçın: Askeri harekat kaçınılmaz

CHP'den 'Esad hükümeti ile temasa geçilsin' önerisi

CHP'den 'Esad hükümeti ile temasa geçilsin' önerisi

Son dakika: Eski TBMM Başkanı Ahmet Ferruh Bozbeyli hayatını kaybetti

Eski TBMM Başkanı hayatını kaybetti

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Ali Babacan'a 'Huzur Partisi' çağrısı! Tüm isim haklarını aldı

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'dan 'atama' açıklaması

Tartışılan belediye başkanından açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dondurmacıda hatıra fotoğrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dondurmacıda hatıra fotoğrafı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.