MHP'li Yalçın'dan taziye teşekkürü

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, oğlu Turan İlteber Yalçın'ın vefatı dolayısıyla arayan, taziye ziyaretinde bulunan ve acısını paylaşan herkese derin minnetlerini iletti.

Yalçın, yazılı açıklamasında oğlunun bir süre önce elim bir kaza sonucunda hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Acılarının çok büyük olduğunu vurgulayan Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Lakin rıza, tevekkül ve inkıyadımız kuvvetlidir.

Bununla birlikte geçici dünya hayatı; insanı eleme gark eden tecellilerden ve ölümden ibaret değildir.

Elhak, hayat devam etmektedir. Gündelik hayatın içinde kimi zaman beklenmedik keder ve üzüntülerle beraber insanı mesut ve mesrur kılan, hayatı yaşanabilir ve dayanılabilir hale getiren hususlar vardır.

Bunların başında, sevinç ve mutlulukları paylaşarak çoğaltmanın yanında, acı ve kederleri tesanütle hafifletmek gelmektedir. Sevgili oğlumun vefatı dolayısıyla acımızı paylaşan bütün teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza, akraba ve yakınlarımıza ve değerli basın mensuplarına en derin minnetlerimi arz ediyorum."

Semih Yalçın açıklamasında ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de hürmet ve teşekkürlerini iletti.

