HABER

MHP'li Yalçın'dan taziye teşekkürü

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.10.2019 10:40 | Son Güncelleme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın: - "Sevgili oğlumun vefatı dolayısıyla acımızı paylaşan bütün teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza, akraba ve yakınlarımıza ve değerli basın mensuplarına en derin minnetlerimi arz ediyorum"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, oğlu Turan İlteber Yalçın'ın vefatı dolayısıyla arayan, taziye ziyaretinde bulunan ve acısını paylaşan herkese derin minnetlerini iletti.

Yalçın, yazılı açıklamasında oğlunun bir süre önce elim bir kaza sonucunda hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Acılarının çok büyük olduğunu vurgulayan Yalçın, açıklamasında şunları kaydetti:

"Lakin rıza, tevekkül ve inkıyadımız kuvvetlidir.
Bununla birlikte geçici dünya hayatı; insanı eleme gark eden tecellilerden ve ölümden ibaret değildir.
Elhak, hayat devam etmektedir. Gündelik hayatın içinde kimi zaman beklenmedik keder ve üzüntülerle beraber insanı mesut ve mesrur kılan, hayatı yaşanabilir ve dayanılabilir hale getiren hususlar vardır.
Bunların başında, sevinç ve mutlulukları paylaşarak çoğaltmanın yanında, acı ve kederleri tesanütle hafifletmek gelmektedir. Sevgili oğlumun vefatı dolayısıyla acımızı paylaşan bütün teşkilat mensuplarımıza, dava arkadaşlarımıza, akraba ve yakınlarımıza ve değerli basın mensuplarına en derin minnetlerimi arz ediyorum."

Semih Yalçın açıklamasında ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de hürmet ve teşekkürlerini iletti.

Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş Burun estetiğinde büyük kolaylık! Bakın nasıl yapılıyormuş
“Türkiye Suriye’de de barışın garantörü olmayı hedefliyor”“Türkiye Suriye’de de barışın garantörü olmayı hedefliyor”
Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın

En Çok Okunan Haberler

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Bomba iddia! Herkese 'kurtuldum' diyor

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Eski belediye başkanı bakan yardımcısı oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Şampiyonlar Ligi'nde dev geri dönüş!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Firari eski belediye başkanı Ankara'da yakalandı!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Trump'tan teröriste 'özel' teşekkür!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Meclis'te gerginlik! 'Kobani'de yaptığınız hainliği burada da yapıyorsunuz'

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

HDP'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin ifadeleri TBMM'yi karıştırdı!

Diğer Haberler
Erdal Aksünger'den canlı yayında tepki çeken açıklama: PYD terör örgütü değildir

Erdal Aksünger'den tepki çeken PYD açıklaması!

CHP'li Özel'den Yılmaz Ateş'e tepki: Partiye ihanet etti

CHP'li Özel'den Yılmaz Ateş'e tepki: Partiye ihanet etti

İYİ Parti'den Soçi Mutabakatı'yla ilgili açıklama

İYİ Parti'den Soçi Mutabakatı'yla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: YPG bölgeden atılmazsa bizim görev başlar

Bakan Çavuşoğlu: Suriye mutabakatı tarihe geçti

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Esed' açıklaması

Son dakika! Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.