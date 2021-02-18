MHP'nin 'HDP kapatılsın' çağrısı karşısında AKP'de hangi görüş ağırlık kazanıyor?

MHP Lideri Devlet Bahçeli ise geçen Salı günkü grup toplantısında "Gara'dan sonra hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını" belirterek, "Bu itibarla HDP'nin kapatılması elzemdir, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı inanıyorum ki gereğini yapacaktır" diyerek bir kez daha kapatma davası çağrısı yaptı. Bahçeli, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın resen dava açmaması halinde, Siyasi Partiler Yasası'ndan kaynaklanan haklarını kullanıp, HDP hakkında kapatma davası talebinde bulunacaklarını da yineledi.

Daha uzun vadeli olarak ise terör suçlarından dokunulmazlığın kaldırılması hedefleniyor. AKP'nin parti kapatmaya karşı duran tutumunun altında, bunun "çözüm olmayacağı" anlayışının yanı sıra, Kürt seçmenini kaybetme endişesi yatıyor.

"Sandıkta kapatacağız"

2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile siyasi parti kapatmayı zorlaştıran AKP ise bu tutumunu değiştirmiş değil. MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı "Kapatma davası açılması" çağrısı da iktidar partisinde karşılık bulmadı.

AKP kulislerinde, parti kapatmaların çözüm olmadığı, yerine kurulan partilerin daha da güçlenerek parlamentoya girdiği görüşü ağırlıkta.

Geçmişte kapatma davalarına muhatap olmuş, bu nedenle parti kapatmayı zorlaştırmış bir iktidar partisi olarak, "kapatma davasını" savunmanın çelişki oluşturacağı düşünülüyor.

HDP kapatılsa bile, yeni parti kurulabileceği ya da bileşeni olan mevcut partilerden birisine geçebileceklerine işaret ediliyor. AKP'li üst düzey bir yönetici bu konudaki tutumlarını, "HDP'nin kapatılması konusunda biz de kararlıyız. Ancak biz, sandıkta kapatılması taraftarıyız. 2010 yılında yaptığımız anayasa reformunda, parti kapatmayı zorlaştıran düzenleme doğruydu. Türkiye'nin geçmişte tecrübe ettiği hususlarda yol alması lazım " diye ifade ediyor.