MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "31 Mart Yerel Seçimleri için kampanya çalışmalarını yürütmek üzere MHP milletvekilleriyle MDK ve MYK üyeleri ve partimize hizmeti şiar edinmiş dava arkadaşlarımız, Genel Merkezimiz tarafından farklı ekipler halinde görevlendirilmişlerdir. Kampanya ekipleri, 81 ilde faaliyette bulunmak üzere bütün yurt sathında sahada olacaklar, il başkanlarımızla koordineli olarak çalışacaklardır. Görevlendirilen arkadaşlarımız, gönüllü ülküdaşlarımızla beraber gece gündüz demeden sahada olacaktır" dedi. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Seçim Kampanyasıyla İlgili Görevlendirmeler konulu bir basın açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin 24 Haziran 2018 Seçimleriyle hayata geçmesinde belirleyici unsurun Cumhur İttifakı olduğunu ifade eden Yalçın, kurulduğu tarihten bu yana farklı siyasi görüşlere sahip partiler ve farklı aidiyetlere sahip toplumsal katmanlar arasındaki tabuların yıkılmasına, Türkiye’de uzlaşma kültürünün demokratik siyasi geleneklerimizin bir parçası haline gelmesine önemli katkılarda bulunan MHP’nin, ittifak olgusunun yasal temellerinin atılmasına da önayak olduğunu kaydetti.

"Bu sadece bir siyasi kombinezon değildir"

MHP, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinin kampanya stratejisini bu doğrultuda hazırlandığını ifade eden Yalçın, kampanya konsepti olarak, "Beka İçin Milli Karar, Cumhur İçin İstikrar" temel sloganının belirlendiğini açıkladı. Bu ana temanın yanı sıra "Sağduyunun Birlikteliği Cumhur İttifakı" ve "Türkiye Ehline Emanet" gibi tali sloganların da seçim sathı mahallinde kullanılacağını aktardı. Yalçın, "Bilindiği gibi MHP gibi köklü fikir ve dava partilerinde bağlılık, mensubiyet ve aidiyet daima belirleyici faktördür. Türk toplumunun çoğunluğunda da sosyolojik olarak aidiyet olgusu önemli yer tutmaktadır. Bu itibarla MHP seçmeni hangi seçimlerde olursa olsun, adaydan çok partisinin politikalarına, tutarlılığına, duruşuna, kurumsal kimliğine oy vermektedir. Şimdi buna bir de Cumhur İttifakı faktörü eklenmiştir. Cumhur İttifakı’nın başarısındaki etkin MHP rolü, mensuplarımızın hafızasına kazınmıştır. İki parti arasındaki mutabakatın korunmasına yönelik seçmen eğiliminin yerel seçimlerde de sandığa yansıması sürpriz olmayacaktır. Diğer taraftan buna sadece iki siyasi parti arasındaki siyasi anlaşma uzlaşma yolu gözüyle bakmak Cumhur İttifakı’nın fonksiyon ve çerçevesini sınırlamak olacaktır. Bu sadece bir siyasi kombinezon değildir. Cumhur İttifakı’nın Türkiye’de istikrar ve güveni sağlamada, yeni hükümet modeli olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kalıcı olmasında anahtar rol oynayan bir siyasi denklem olduğu görülmüştür. Türk seçmeni, gerek Cumhurbaşkanlığı Seçimleri’nde gerekse Milletvekili Genel Seçimleri’nde ittifakın başarısının yerel seçimlerde de tekrarını görmek isteyecektir. Alınacak sonuçlar aynen 24 Haziran’da olduğu gibi; sadece AK Parti veya MHP’nin başarısı olarak değil, aynı zamanda Cumhur İttifakı’nın performansı olarak kabul edilecektir. O bakımdan, 31 Mart 2019 Mahalli Seçimleri’nde de ekseriyetle parti ve ittifak tercihinin öne çıkacağını öngörmekteyiz" ifadelerine yer verdi.