MHRS tahlil sonuçları nasıl sorgulanır?

MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) ile artık internet ve akıllı telefonlar üzerinden kolayca hastane ya da aile hekimi randevu alabilirsiniz. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu sistem sayesinde artık saatlerce sıra bekleme ve hastalık için hangi bölüme gideceğini düşünmek sona erdi. Üstelik tahlil sonucu MHRS üzerinden de öğrenilebilir duruma geldi. MHRS Nedir? Vatandaşların Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastane, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve aile hekimi randevularını kolaylıkla alabilmeleri için Sağlık Bakanlığı'nın başlattığı kolay randevu sistemidir. Merkezi Hekim ve Randevu Sistemi olarak adlandırılan bu sistem, hastane ve hekim randevuları alma konusunda oldukça kolaylık sağlamaktadır. Bu hizmet sayesinde vatandaş hem işini hızlı halletmiş olup hem de sıkıntısız bir şekilde zamandan tasarruf edecektir. Günlerce, haftalarca belki aylarca gelmeyen bu sıra bekleme sorunu artık herkesin ulaşabileceği Merkezi Hekim ve Randevu Sistemi ile sona ermiştir. Merkezi Hekim Randevu Sistemi, Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm sağlık kurum ve kuruluşlarına hizmet vermektedir. Vatandaşlar için hayata geçirilen bu düzenleme e-Devlet ve MHRS giriş sisteminin teknik alt yapısı ve işlevi ile hizmet sunmaktadır.

MHRS Üzerinden Hastane Randevusu Nasıl Alınır? Merkezi Hekim Randevu Sistemi anlamına gelen MHRS üzerinden ilk kez giriş yapan vatandaşlar için hesap açılır ve ardından yönlendirme takip edilir. Yönlendirme ile 'Randevu al' butonuna basılarak ardından T.C. kimlik numarası ile şifre belirlenir ve giriş yapılır. Daha sonra randevu alınmak istenen hastane ve poliklinik tercihi yapılarak kolaylıkla randevu talebi oluşturulabilir. MHRS Üzerinden Aile Hekimi Randevusu Nasıl Alınır? MHRS üzerinden her vatandaş aynı hastane randevusu alır gibi önce sisteme T.C. kimlik numarası ile giriş yaparak ‘Randevu al’ butonuna basar ve ardından randevu alınmak istenen hekim tercihi seçilerek randevu alınır. MHRS Tahlil Sonuçları Nasıl Öğrenilir? “Mhrs tahlil sonuçlar nasıl öğrenilir?” sorusu bu hizmetten faydalanacak vatandaşların en sık merak ettiği detaylardan biridir. Hastanelerde saatlerce sıra bekleme sorunu, Merkezi Hekim Randevu Sistemi ile artık hem hastalar hem de hasta yakınları için ortadan kalkmıştır. Kolay bir sistem haline gelen MHRS, internet, cep telefonu ev telefonu, ankesörlü telefon gibi ulaşım ağı olan cihazlar üzerinden hekim randevusu oluşturma ve yaptırılmış olan tahlil sonuçlarının çıkıp çıkmadığını öğrenme imkanı sunar. Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen bu uygulamanın önemli olan noktası her hastanenin, polikliniğin ya da ağız ve diş sağlığı merkezi gibi kuruluşların verdiği hizmet içinde tahlil sonuçlarını gösterme sisteminin farklı olmasıdır. Bazı hastaneler MHRS tahlil sonucunu doğum tarihi, barkot numarası ile sorgulayabilmektedir. Bu tarz durumlarda tahlil sonuçlarınız hakkında tüm detaylar için hastaneyi arayarak ihtiyacınız olan bilgileri öğrenebilirsiniz. Ayrıca MHRS tahlil sonucu sorgulama işlemi Merkezi Hekim Randevu Sistemi ismiyle de anılan sisteme giriş yaparak da sorgulanabiliyor. Bu işlem için MHRS sisteminde öncelikle tahlil verdiğiniz hastaneyi seçmelisiniz. Ardından hastanenin ilgili tahlil sonuçları sayfasında size verilmiş olan randevu sonuç bilgileriniz ile sisteme tekrar giriş yaparak tahlil sonucunuzu öğrenebilirsiniz.

Randevu Nasıl Görüntülenir? E-devlet üzerinden ya da MHRS giriş sayfasından ‘Randevu al’ bölümüne girerek kimlik numarası ve belirlenen şifre ile sisteme giriş yapılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra’ Randevu geçmişi’ bölümünden randevularınızı görüntüleyebilirsiniz. Aynı şekilde akıllı cihazlardan mobil giriş sağlanarak yine “Randevularım” kısmından ulaşım sağlayabilirsiniz. Alo 182 çağrı merkezini aradığınızda, bilgi güvenliği kapsamında birkaç soru soracaktır. Sorulan sorulara doğru cevap vermeniz karşılığında randevu oluşturabilir ya da MHRS tahlil sonucu öğrenme hizmetinden faydalanabilirsiniz. Randevu Nasıl İptal Edilir? Merkezi Hekim Randevu Sistemine giriş yaparak ‘Randevu geçmişi’ bölümüne girilir. Giriş yapıldığında alınan tüm randevular görülecektir. Ardından iptal etmek istediğiniz randevunun sağ tarafındaki “İptal Et” butonuna basarak işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Aynı işlemi akıllı telefon ve tablet türü cihazlar üzerinden de yapabilirsiniz. 182 Arama Ücreti Ne Kadar? Alo 182’yi aramak sabit bir telefonu aramakla denk olup hem sabit hatlardan hem de cep telefonu gibi akıllı cihazlardan ulaşabilirsiniz. Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu (BTK)’na göre sabit hatlardan arandığında dakikası en fazla 46,25 kuruştur. Türk Telekom dakikası ise 7-15 kuruş arası ücretlendirme yapmakta olup, belirlenen bu tarifeler değişiklik gösterebilmektedir.