Mi 10T gibi ama değil: Redmi K30S tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Redmi K30S fiyatı ve özellikleriyle karşımıza çıktı. Daha önce sızıntılarda adı geçen Redmi K30S, Redmi'nin duyurusu ile birlikte artık resmileşti. Böylece Redmi ailesine bir yeni amiral gemisi model daha katılmış oldu.

REDMİ K30S ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Redmi K30S özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran bulunuyor. Bu ekran 144 ekran yenileme hızına sahip. Telefonun 20 MP çözünürlüğündeki ön kamerası da ekranın sol üst kısmında yer alan nokta çentikte konumlanıyor. Parmak izi okuyucusu ise ekranın altında değil, telefonun yan kısmına yerleştirilmiş durumda. Redmi K30S gücünü ise 5G destekli Snapdragon 865 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefon donanımını çalıştırmak için gereken enerjisini ise 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh değerindeki pilinden sağlıyor.

Redmi K30S'in arka tarafına geçelim. Burada bizi Xiaomi Mi 10T'den aşina olduğumuz bir arka kamera tasarımı karşılıyor. Bu tasarımda kameralar sırasıyla 64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP makro kamera olarak görev yapıyor. Telefon ile 8K video çekimi yapmak mümkün.