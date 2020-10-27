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Mi 10T gibi ama değil: Redmi K30S tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.10.2020 11:36 | Son Güncelleme

Redmi, Redmi K30S'i resmen duyurdu. Xiaomi Mi 10T ile hayli benzer bir yapıya sahip olan Redmi K30S, 144 Hz ekran yenileme hızı sunuyor. Peki Redmi K30S özellikleri neler, Redmi K30S fiyatı ne kadar? Gelin bu soruları birlikte cevaplandıralım.

Mi 10T gibi ama değil: Redmi K30S tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Redmi K30S fiyatı ve özellikleriyle karşımıza çıktı. Daha önce sızıntılarda adı geçen Redmi K30S, Redmi'nin duyurusu ile birlikte artık resmileşti. Böylece Redmi ailesine bir yeni amiral gemisi model daha katılmış oldu.

REDMİ K30S ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Redmi K30S özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde IPS LCD bir ekran bulunuyor. Bu ekran 144 ekran yenileme hızına sahip. Telefonun 20 MP çözünürlüğündeki ön kamerası da ekranın sol üst kısmında yer alan nokta çentikte konumlanıyor. Parmak izi okuyucusu ise ekranın altında değil, telefonun yan kısmına yerleştirilmiş durumda. Redmi K30S gücünü ise 5G destekli Snapdragon 865 işlemcisinden alıyor. Bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Telefon donanımını çalıştırmak için gereken enerjisini ise 33W hızlı şarj destekli 5000 mAh değerindeki pilinden sağlıyor.

Redmi K30S özellikleri

Redmi K30S'in arka tarafına geçelim. Burada bizi Xiaomi Mi 10T'den aşina olduğumuz bir arka kamera tasarımı karşılıyor. Bu tasarımda kameralar sırasıyla 64 MP ana kamera + 13 MP ultra geniş açılı kamera + 5 MP makro kamera olarak görev yapıyor. Telefon ile 8K video çekimi yapmak mümkün.

Redmi K30S kamera

REDMİ K30S FİYATI

Redmi K30S fiyatı yaklaşık 388 dolardan başlıyor. Telefonun 256 GB'lık sürümü ise yaklaşık 418 dolardan alıcısıyla buluşacak. Telefon Redmi'nin açıklamalarına göre siyah ve gümüş renk seçenekleriyle birlikte 11 Kasım'da Çin'de satışa sunulacak.

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