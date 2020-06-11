Mi Band 5'i solladı: Xiaomi Mi Notebook 14 dizüstü bilgisayar tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi Band 5 ile bugün ilk kez karşımıza çıktı. Mi Band 5, Mi Band 4'e göre tasarımsal anlamda çok büyük yenilikler sunmasa da donanım tarafında önemli değişimlere ev sahipliği yaptı. Örnek verecek olursak; Manyetik şarj ve SpO2 sensörünü bu anlamda değerlendirebiliriz. Fakat Xiaomi'nin bugün tanıttığı tek ürünü Mi Band 5 olmadı. Xiaomi Mi Band 5'in ardından artısıyla eksisiyle üzerinde çok konuşulacak dizüstü bilgisayarı Xiaomi Mi Notebook 14'ü duyurdu.

XİAOMİ Mİ NOTEBOOK 14 TANITILDI

Xiaomi Mi Notebook 14, 14 inç büyüklüğünde Full HD çözünürlüğünde Mi Notebook 14 ve Mi Notebook 14 Horizon Edition olmak üzere iki farklı modele sahip. Mi Notebook 14 ile başlayalım dilerseniz. Bu bilgisayar, 10. nesil Intel Core i5 işlemciden güç alıyor. Bu işlemciyi 8 GB RAM ve 256 GB / 512 GB dahili SSD destekliyor. Grafik tarafındaysa karşımıza bir Nvidia çözümü olan Nvidia GeForce MX250 ekran kartı çıkıyor. Ancak modelin giriş versiyonunda Intel UHD Graphics 620 desteği bulunuyor.

Mi Notebook 14 Horizon Edition ise oyunseverler ve yüksek performans isteyenler için oluşturulmuş gibi görünüyor. Zira bu bilgisayarda 10.nesil Intel i5 ve Intel i7 işlemcilerin yanında 512 GB SSD yer alıyor. Grafik tarafında ise bu sefer tek bir seçenek var; O da Nvidia GeForce MX350. Horizon Edition'ın RAM'i ise standart model ile aynı, yani 8GB.