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Mi Mix 3 yolda!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.10.2018 08:47 | Son Güncelleme

Sahip olduğu kritik özelliklerle son günlerin en popüler telefonu haline gelen Xiaomi Mi Mix 3’ten resmi bilgiler gelmeye devam ediyor. İşte gelecek hafta tanıtılacak olan modelle ilgili ortaya çıkan son detaylar!

Mi Mix 3 yolda!

5G hayatımıza gerçekten girmek üzere. ABD’li operatörler 2019’da bu teknolojiyi ilk kez kullanıcılarla denemeye hazırlanıyor. Elbette bunun anlamı, 5G destekli telefonların da bizi bekliyor olduğu. İşte şimdi bunun ilkiyle karşılaşmaya hazırlanın: Xiaomi, dünyanın ilk 5G’li akıllı telefonunu gelecek hafta duyuracak.

Xiaomi Mi Mix 3, 5G desteğinin yanı sıra 10 GB‘lık belleğiyle de ilgi toplayan telefonlar listesine şimdiden girdi. Bu detayların dün açıklanmasının ardından başka bilgiler de tanıtım öncesinde kullanıcılara duyuruldu. Buna göre akıllı telefon, 19.5:9 oranlı Full HD+ çözünürlüğünde ekrana sahip olacak.

Gelecek hafta resmen tanıtılacak olan amiral gemisi, birkaç ay sonra 5G’yi deneyimleyebilecek olan az sayıda telefondan birisi olacak. Modelde ayrıca, normalde 5G modemine sahip olmayan Snapdragon 845 yongasetine görev verilmesi bekleniyor. Burada oluşacak sorunun nasıl çözüleceği de şu anda merak konusu.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi akıllı telefon

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