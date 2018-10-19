Mi Mix 3 yolda!

5G hayatımıza gerçekten girmek üzere. ABD’li operatörler 2019’da bu teknolojiyi ilk kez kullanıcılarla denemeye hazırlanıyor. Elbette bunun anlamı, 5G destekli telefonların da bizi bekliyor olduğu. İşte şimdi bunun ilkiyle karşılaşmaya hazırlanın: Xiaomi, dünyanın ilk 5G’li akıllı telefonunu gelecek hafta duyuracak.

Xiaomi Mi Mix 3, 5G desteğinin yanı sıra 10 GB‘lık belleğiyle de ilgi toplayan telefonlar listesine şimdiden girdi. Bu detayların dün açıklanmasının ardından başka bilgiler de tanıtım öncesinde kullanıcılara duyuruldu. Buna göre akıllı telefon, 19.5:9 oranlı Full HD+ çözünürlüğünde ekrana sahip olacak.

Gelecek hafta resmen tanıtılacak olan amiral gemisi, birkaç ay sonra 5G’yi deneyimleyebilecek olan az sayıda telefondan birisi olacak. Modelde ayrıca, normalde 5G modemine sahip olmayan Snapdragon 845 yongasetine görev verilmesi bekleniyor. Burada oluşacak sorunun nasıl çözüleceği de şu anda merak konusu.

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