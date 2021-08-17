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  4. Mi Pad 5 satışa çıktığı ilk 5 dakika içinde büyük bir başarı elde etti

Mi Pad 5 satışa çıktığı ilk 5 dakika içinde büyük bir başarı elde etti

17.08.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Xiaomi, bu ilk satışında sadece bir dakika içinde 300 milyon yuan (yaklaşık 46 milyon dolar) değerinde ürün satmayı başardığını duyurdu. Şirket ayrıca Mi Pad 5 serisinin 200.000 biriminin beş dakika içinde satıldığını da açıkladı.

Mi Pad 5 satışa çıktığı ilk 5 dakika içinde büyük bir başarı elde etti

Mi Pad 5 ilk satışta 200.000 adet satmayı başarırken, insanlar tabletin klavye ve ekran kalemi de dahil olmak üzere aksesuarlarının stok sıkıntısından şikayet etti. Şirket bu sorunu da kısa sürede çözeceğini duyurdu.

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XIAOMI MI PAD 5 FİYATI

Mi Pad 5’in 6GB + 128GB modeli 1.999 yuan (308 dolar), 6GB + 256GB modeli ise 2.299 yuan (335 dolar) olarak fiyatlandırılıyor. Öte yandan, Pro modelinin fiyatı ise 6GB + 128GB modeli için 2.499 yuan (385 dolar), 6GB + 256GB modeli için 2.799 yuan (432 dolar) olarak karşımıza çıkıyor. Pro modelinin 6 GB RAM ve 256 GB depolamaya sahip 5G varyantı ise 3.499 yuan (540 dolar).

XIAOMI MI PAD 5 ÖZELLİKLERİ

Özellikler açısından, Mi Pad 5, 11 inç 120Hz ekran, Snapdragon 860 işlemci, 6GB RAM, 256GB depolama, 13MP birincil kamera kamera ile geliyor. Ayrıca, 8MP selfie kamerası, 8.720mAh pil ve 33W hızlı şarj desteği sunuyor. Öte yandan, Mi Pad 5 Pro, standart modelle aynı ekrana sahip ancak 8 GB RAM ve 256 GB’a kadar dahili depolama ile birlikte daha güçlü bir Qualcomm Snapdragon 870 yonga seti barındırıyor. 13 MP birincil kamera (5G modeli için 50 MP), 5 MP ikincil sensör ve 8 MP selfie kamerası bulunuyor. 67W hızlı şarj desteğine sahip 8.600mAh pil ile çalışıyor.

Mi MIX 4 akıllı telefona gelince, cihaz ilk satışta neredeyse anında tükendi. Xiaomi Çin Başkanı Lu Weibing, şirketin yeni Mi MIX serisi akıllı telefonunun stoğunun ilk satış sırasında sınırlı olacağını ancak şirketin stoğu artırma sürecinde olduğunu söyledi.

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Xiaomi
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