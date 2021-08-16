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Xiaomi Mi Mix 4'teki hırsızlık önleme modu devre dışı bırakıldı! Xiaomi özür diledi

16.08.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mi Mix 4’ün dikkat çekici özelliklerinden biri de sanal SIM kullanan hırsızlık önleme moduydu. Ne yazık ki şirket, bu özelliği devre dışı bırakmak zorunda kaldığını duyurdu ve özür diledi.

Xiaomi Mi Mix 4'teki hırsızlık önleme modu devre dışı bırakıldı! Xiaomi özür diledi

Mi Mix 4, SIM kartı olmasa bile cihazın yerini belirlemeye yardımcı olabilecek yerleşik bir sanal SIM karta sahip. Ancak, ulusal düzenlemelere (Çin) uyulmaması nedeniyle özelliğin kaldırılması gerekiyordu. Xiaomi'nin Weibo'daki resmi açıklamasına göre, teknoloji cep telefonu ürünlerinde uygulanması için onaylanmadı. Ayrıca şirket, kayıp önleme modunu kaldırdığı için kullanıcılarından da özür diledi.

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Mi Mix 4'teki diğer bir özellik, birisinin SIM kartı değiştirmesi durumunda akıllı telefonu devre dışı bırakıyor. Ayrıca, verilerinizin güvende olduğundan emin olmak için akıllı telefonu kapatmaya zorlamanıza olanak tanıyor.

Bu özelliklerin yanı sıra Uyarlanabilir Sinyal Optimizasyonu ve Manuel Sinyal Girişi dahil olmak üzere birçok heyecan verici özellik getiriyor. Mi Mix 4, anten amplifikatörü görevi gören benzersiz bir iç metal kasa ile birlikte geliyor. Ayrıca, telefon 19 dahili antene sahip ve 8 farklı senaryo için sinyal kalitesi optimizasyonları ile 42 bandı destekliyor.

Bir başka heyecan verici özellik ise "Point and Control Always On UWB"dir. Xiaomi’nin "Always On UWB" teknolojisi, kullanıcıların herhangi bir uyumlu akıllı ev ürününe yalnızca işaret ederek bağlanmasına olanak tanıyor. Xiaomi Mi MiX 4’ün bilmeniz gereken başka birçok benzersiz özelliği var.

XIAOMI MI MIX 4 ÖZELLİKLERİ

Cihaz 6.67 inç kavisli OLED panele sahip. Ekranın altında 20 MP kamera var. Telefon 8GB/12GB RAM ve 128GB/256GB/512GB/1TB dahili depolama ile birleştirilmiş Snapdragon 888+ işlemcisi tarafından destekleniyor. Mi Mix 4 Android 11 tabanlı MIUI 12.5 arayüzü üzerinde çalışıyor ve 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj destekli 5000 mAh pile sahip. Ayrıca, 108MP ana kamera, 50x periskop kamera ve serbest form lensli 13MP ultra geniş kamera dahil olmak üzere üçlü arka kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Mi Mix 4'ün fiyatı yaklaşık 772 dolardan başlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi
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