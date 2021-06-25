HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Miami'deki 12 katlı bina nasıl çöktü? 'Deprem gibiydi'

Miami'deki 12 katlı bina nasıl çöktü? 'Deprem gibiydi'

25.06.2021 12:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtarma çalışmaları halen devam ederken enkazın altında kalan onlarca kişinin akıbeti henüz bilinmiyor. Yaşayanlar o anı ve sonrasını anlatıyor.

Miami'deki 12 katlı bina nasıl çöktü? 'Deprem gibiydi'

Florida Surfside bölgesinde çöken 12 katlı binanın enkazı altında kalanları arama çalışmaları sürerken tanıkları neler yaşandığını anlatıyor.

Champlain Towers adlı 12 katlı binanın bir kısmının çöküşü Perşembe günü yerel saatle 02.00 yani Türkiye saatiyle 08.00 sularında yaşandı.

O sırada binanın içinde kaç kişinin bulunduğu dolayısıyla enkaz altında ne kadar insanın kalmış olabileceği henüz bilinmiyordu. Son açıklamalarda 99 kişiden haber alınamadığı, 102 kişinin durumunun ise belirlendiği kaydedildi.

İtfaiye, ambulans ve kurtarma ekipleri derhal olay yerine gitti ve çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer dün akşam saatleri itibariyle enkazdan 35 kişinin çıkarıldığını, bunlardan 10'unun ayakta bakılıp tedavi edildiğini, ikisinin hastaneye sevkedildiğini açıkladı.

Bir toz yığını gibiydi

Binada üç yıldır yaşayan Barry Cohen, bina çöktüğünde evindeydi.

CNN'e hemen eşiyle birlikte bazı eşyalarını kapıp kapıya yöneldiklerini ama koridora geldiklerinde "hiç bir şey olmadığını" gördüklerini anlattı.

"Sadece bir toz ve moloz yığını, dökülmüş sıvalar vardı" diyor.

Cohen çifti ve bir başka ev sakini çıkış yolu bulamayınca erişebildikleri bir balkona çıktılar. O sırada kurtarma ekipleri de olay yerine ulaşmıştı ve bir süre sonra bir vinçle balkondan alınarak kurtarıldılar.

Barry Cohen "20 dakika kadar geçmiş olmalı. Ama bir ömür gibi geldi mahsur kaldığımız zaman" dedi.

"Binanın tamamının çökeceğinden korktuk. Sonunda vinçe bindiğimiz anda büyük bir rahatlama hissettim. Bu trajediden sağ çıkmış olmam inanılmaz" diye ekledi.

'Enkazın altından eli çıkmıştı'

Nicholas Balboa, bina çökerken civarda olduğunu, binanın bir toz bulutu halinde çöktüğünü anlatıyor.

Amerikan CBS televizyonuna konuşan Balboa, o tarafa yöneldiğini ve çevredekilerin telefonla ilk yardım ve kurtarma ekiplerini aradığını duyduğunu anlattı.

Balboa kurtarma çabalarına destek olmak için enkaza tırmandığında aşağıdan bir erkek çocuğunun haykırışlarını duymuş.

"Yaklaştığımda enkazın altından çıkan elini salladığını gördüm" diyor.

"Telefonumun ışığıyla itfaiyecilere sinyal verdim. Bir polis geldi ve kurtarma ekiplerine telsizle haber verdi."

İtfaiyeciler annesiyle birlikte enkaz altında kalan çocuğu çıkardı. Balboa anneyi göremediğini söyledi.

'Deprem gibiydi'

50 yaşındaki Santo Mejil karısının telefonuyla yataktan fırladı. Karısı üç binadan oluşan gökdelen kompleksindeki apartmanlardan birinde gece nöbetçisi olarak görev yapıyordu.

Mejil, Miami Herald'a "Büyük bir patlama duyduğunu söyledi. Deprem gibiydi" dedi.

Hemen Miami havaalanı tarafındaki evlerinden çıkıp eşinin akıbetini öğrenmek üzere oraya yöneldi.

Gazeteye konuştuğu sırada, eşinden bir telefon daha geldi.

"Seni kurtardılar mı? Şükürler olsun" derken gözünden yaşlar dökülüyordu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
6 ay ömür biçilmişti, belgeselden esinlenip hayata tutundu: Ölüm çekiyor gibiydi6 ay ömür biçilmişti, belgeselden esinlenip hayata tutundu: Ölüm çekiyor gibiydi
PARTNER"İlk buluşmada 'zenginim' diyen birinden kaçtım!""İlk buluşmada 'zenginim' diyen birinden kaçtım!"
Myanmar'da korkunç bilanço! Ölü sayısı 880'e yükseldiMyanmar'da korkunç bilanço! Ölü sayısı 880'e yükseldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

ÖTV kararı Resmi Gazete'de! Sigara ve alkollü içkiler de dahil

Emeklilikte kısa çalışma ödeneği prim günlerini uzattı

Emeklilikte kısa çalışma ödeneği prim günlerini uzattı

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Eski Türkiye güzelinin mirası 272 kişiye paylaştırıldı

Korkunç olay! Genç çiftin cansız bedenleri çadırda bulundu

Korkunç olay! Genç çiftin cansız bedenleri çadırda bulundu

Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi

Askerlerin yargılanmasıyla ilgili yeni düzenleme Meclis'te kabul edildi

İstanbul'da intihar girişimi! Arbede çıktı, birbirlerine saldırdılar

İstanbul'da intihar girişimi! Arbede çıktı, birbirlerine saldırdılar

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile yeni koronavirüs genelgesi

Türkiye'de kaç kişide delta varyantı görüldü? Bakan Koca açıkladı

Türkiye'de kaç kişide delta varyantı görüldü? Bakan Koca açıkladı

Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Açıklamaları ortaya çıktı

Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Açıklamaları ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.