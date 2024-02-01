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  4. Michele Morrone nişanlısının iç çamaşırlı pozlarını paylaştı! Türk takipçileri kendini tutamadı

Michele Morrone nişanlısının iç çamaşırlı pozlarını paylaştı! Türk takipçileri kendini tutamadı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
01.02.2024 07:33 | Son Güncelleme:
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"365 Gün" filmiyle şöhreti yakalayan İtalyan oyuncu Michele Morrone, bir süredir aşk yaşadığı Moara Sorio ile nişanlanmıştı. Yakışıklı isim geçtiğimiz günlerde nişanlısının iç çamaşırlı pozlarını paylaşınca Türk takipçiler yorum yapmadan duramadı.

Michele Morrone nişanlısının iç çamaşırlı pozlarını paylaştı! Türk takipçileri kendini tutamadı

Bir süredir Moara Sorio ile aşk yaşayan "365 Gün" filminin yıldızı Michele Morrone, nişanlanmıştı. Michele Morrone ilk evliliğini Rouba Saadeh ile 2014-2018 yılları arasında gerçekleştirmişti. Saadeh ve Morrone'nun, Marcudo ve Brado adında iki oğlu bulunan yakışıklı oyuncu sık sık Türkiye'ye gelmesiyle de gündeme geliyor.

Geniş bir hayran kitlesi bulunan yakışıklı isim geçtiğimiz günlerde nişanlısıyla pozlarını paylaştı.

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Moara Sorio'nun iç çamaşırlı pozlarını da paylaşan Michele Morrone, sosyal medyayı salladı. Türk takipçiler bu pozları görünce dayanamadı ve yakışıklı oyuncuya "İnsan eşini böyle paylaşır mı?", "Kıskanıyoruz ayrılın", "Ayıp bu paylaşım" yorumlarında bulundu.

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Michele Morrone fanları da yakışıklı oyuncuyu kıskandıklarına dair yorumlarda gecikmedi.

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Michele Morrone Oyuncu ele
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