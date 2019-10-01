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Michelin "Doğru Hava Basıncı" etkinlikleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 12:39 | Son Güncelleme

Michelin tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Doğru Hava Basıncı" etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde 4 ilde sürücülere güvenli sürüş için lastikte doğru hava basıncının önemi vurgulanıyor

İSTANBUL (AA) - Michelin tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Doğru Hava Basıncı" etkinlikleri kapsamında Türkiye genelinde 4 ilde sürücülere güvenli sürüş için lastikte doğru hava basıncının önemi anlatılıyor.

Michelin'den yapılan açıklamaya göre, şirketin 2004 yılından bu yana sürücüleri lastiklerde düşük hava basıncının yarattığı tehlikelere karşı bilgilendirmek amacıyla sürdürdüğü Doğru Hava Basıncı etkinliği, bu yıl da devam ediyor.

Organizasyonda, alanında uzman Michelin yetkilileri 4 ildeki 15 anlaşmalı BP İstasyonunda tüketicilerle buluşarak lastikte doğru hava basıncı konusunda farkındalık yaratıyor.

Aktiviteler boyunca, sürücülerin lastikte doğru hava basıncı için yalnızca birkaç dakika ayırarak trafik kazalarını önemli ölçüde önleyebileceği anlatılıyor.

Etkinlik kapsamında Michelin 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde İstanbul'da, 11-13 Ekim'de Bursa'da, 15 Ekim'de Manisa'da, 17-24 Ekim'de ise İzmir'de sürücülerle buluşacak.

- Lastik hava basınçları ölçülüyor

Etkinlik kapsamında kurulacak kontrol noktalarında kısa zaman içerisinde sürücülerin lastik hava basınçları ölçülerek değerlendiriliyor. Ölçüm işleminin gerçekleşmesinin ardından tavsiyelerini paylaşan Michelin, katılımcıların lastiklerinin hava basıncını araç üreticilerinin tavsiyelerine uygun olarak ayarlıyor.

Uzun ömürlülük ve yakıt tasarrufuyla doğru orantılı olan lastik basıncının uygun seviyede olması, sürücüye güvenli bir yolculuk, araca ise performans sağlıyor. Lastik basıncının gerektiğinden daha düşük veya daha yüksek olması aracın yol tutuşunu, lastiğin performansını ve dayanıklılığını olumsuz yönde etkilerken, bu durum ciddi kazalara yol açabiliyor.

Düşük hava basınçlı olarak kullanılan lastiklerde yol tutuş kabiliyeti azalırken, direksiyon hakimiyetinde ise tutarsızlığa neden oluyor. Islak zeminde ise sürücü acil durumlarda fren yaptığı takdirde fren mesafesini uzatarak kaza riskini de artırıyor.

- Yakıt tüketimini artırıyor, lastik ömrünü azaltıyor

Doğru lastik hava basıncı, trafikte güvenliği sağladığı kadar yakıt tasarrufu ve lastik ömrünü uzatması açısından da avantajlar sağlıyor. Hava basıncı düştükçe, lastiğin yuvarlanma direnci artıyor.

Ortaya çıkan enerji kaybının motor tarafından dengelenmesi daha fazla tüketime neden olurken, düşük hava basıncı lastiklerin hızlı aşınmasına da yol açarak, lastik ömrünü yüzde 30'a varan oranda azaltıyor.

Sürücüleri lastik hava basınçlarını düzenli olarak kontrol ettirmeleri konusunda uyaran Michelin, lastiklere en az ayda bir kez ve uzun yolculuklar öncesinde araç üreticilerinin tavsiyesine uygun olarak hava basılmasını öneriyor.

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Doğru Hava Basıncı michelin

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