Mick Jagger ve Tilda Swinton dahil 21 ünlü isimden 'Venedik yok olmasın' kampanyası

İtalya'nın çevresel, demografik ve turistik nedenlerle yok olma tehlikesi altındaki Venedik kentini "kurtarmak" için dünya yıldızları bir kampanyaya imza attı. Aralarında Mick Jagger, Tilda Swinton, Francis Ford Coppola, Wes Anderson ve Anish Kapoor'un da bulunduğu kültür-sanat dünyasının tanınmış isimleri Venedik'e özel bir statü verilmesini talep etti.

İtalya Cumhurbaşkanı, Başbakanı, Turizm Bakanı ve yerel bir mektup yollayan 21 ünlü isim, Venedik'in fiziki yapısının, kültürel kimliğinin, sanat mirasının ve kentsel dokusunun korunması için harekete geçilmesi çağrısı yaptı.

Venedik Mirası Vakfı (Venetian Heritage) tarafından başlatılan kampanyada Venedik'in bir yasal düzenlemeyle özel statüye kavuşturulması istendi.

Kampanyada 10 maddelik bir eylem planı önerisi de sunuldu. Bunlar arasında Venedik lagününden büyük gemilerin geçişinin yasaklanması, lagünün ekosisteminin korunması, kenti su baskınlarından korumak için tasarlanan Mose sisteminin tamamen işler hale getirilmesi, kitlesel turizme ve turistlere kiralanan konutlara düzenleme getirilmesi, kent sakinlerine kira kolaylığı sağlanması gibi öneriler yer alıyor.