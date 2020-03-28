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Microsoft, Affirmed Networks’ü bünyesine kattı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.03.2020 11:31 | Son Güncelleme

Microsoft’un 5G ve uygulamalarına ilgisi son zamanlarda istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Bugün gelen haberler ise Microsoft cephesi açısından oldukça sevindirdi.

Microsoft, Affirmed Networks’ü bünyesine kattı

Microsoft’un ağ operatörleri için tamamen sanallaştırılmış bulut tabanlı, ağ işlevi sanallaştırma çözümleri sağlayıcısı olan Affirmed Networks firmasını satın aldığı açıklandı.

Microsoft, telekom endüstrisindeki ağ operatörleri için bulut işleme çözümleri üretmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Yazılım devi önceki nesil ağ teknolojisinin büyük ölçüde amaca yönelik donanıma dayandığına inanıyor. 5G’nin geleceği ile Microsoft, Microsoft Azure gibi güçlü bulut bilişim platformlarından yararlanmayı hedefliyor.

76 ülkede 100’den fazla konuşlandırması olan Affirmed Networks‘ün satın alınmasıyla Microsoft, telekomünikasyon endüstrisinin önemli gördüğü bir segmente bir giriş noktası daha elde etti. Affirmed Networks’ün istemcileri arasında ise; AT&T, Vodafone, Orange, Digitalk ve Softbank gibi dev isimler yer alıyor.

Satın alma şartları şimdilik iki firma tarafından da açıklanmadı. Ancak, Affirmed Networks’ün yaklaşık 155 milyon dolarlık fon sağladığı söyleniyor. Microsoft, muhtemelen son yılların en büyük satın almasını gerçekleştirmiş olabilir.

İki firma arasındaki anlaşama ve satın alma tutarı muhtemelen önümüzdeki hafta içerisine açıklanacaktır. Microsoft, bu satın alma işlemi ile birlikte 5G konusunda Huawei’ye karşı büyük bir koz elde edecek gibi görünüyor. 5G savaşları önümüzdeki dönemlerde daha da hareketlenecek gibi duruyor.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Affirmed Networks

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