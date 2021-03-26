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Microsoft Discord'u istiyor! Temas kuruldu

26.03.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konuya aşina olan kişilere göre, Microsoft, mesajlaşma platformu Discord'u 10 milyar dolardan fazla bir ücret ile satın almak için görüşmelerde bulunuyor. WSJ'ın haberine göre anlaşma, önümüzdeki ay tamamlanabilir.

Microsoft Discord'u istiyor! Temas kuruldu

Microsoft'un Discord'u istediğine dair bir takım iddialar geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Daha önce TikTok'u satın almak için görüşmelerde bulunan Microsoft'un özellikle oyuncuların uğrak yeri olan mesajlaşma uygulaması Discord'u satın almak 10 milyar doları gözden çıkarttığı söylenmişti. Şimdi ise Microsoft'un Discord ile olan yakın temasına yönelik yeni detaylar ortaya çıktı.

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The WSJ'ın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Microsoft, mesajlaşma platformu Discord'u satın almak için görüşmeler yapıyor. Bu anlamda görüşmelerin önümüzdeki ay bir anlaşma ile noktalanabileceği belirtiliyor. Her iki şirketten de henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

Microsoft

PİYASA DEĞERİ 1,7 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

Fakat daha önceki iddialarda Discord'un platformu satmayı değil, halka arz etmeyi düşündüğü bilgisi yer almıştı. Bethesda Softworks'ün çatı şirketi ZeniMax Media'yı satın almasıyla gündeme gelen Microsoft, 1,7 trilyon doların üzerinde bir piyasa değerine sahip. Discord ise koronavirüs pandemisinin etkisiyle popülaritesini artırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft
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