Microsoft Discord'u istiyor! Temas kuruldu

Microsoft'un Discord'u istediğine dair bir takım iddialar geçtiğimiz günlerde gündeme gelmişti. Daha önce TikTok'u satın almak için görüşmelerde bulunan Microsoft'un özellikle oyuncuların uğrak yeri olan mesajlaşma uygulaması Discord'u satın almak 10 milyar doları gözden çıkarttığı söylenmişti. Şimdi ise Microsoft'un Discord ile olan yakın temasına yönelik yeni detaylar ortaya çıktı.

MİCROSOFT VE DİSCORD GÖRÜŞMELER YÜRÜTÜYOR

The WSJ'ın şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Microsoft, mesajlaşma platformu Discord'u satın almak için görüşmeler yapıyor. Bu anlamda görüşmelerin önümüzdeki ay bir anlaşma ile noktalanabileceği belirtiliyor. Her iki şirketten de henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

PİYASA DEĞERİ 1,7 TRİLYON DOLARIN ÜZERİNDE

Fakat daha önceki iddialarda Discord'un platformu satmayı değil, halka arz etmeyi düşündüğü bilgisi yer almıştı. Bethesda Softworks'ün çatı şirketi ZeniMax Media'yı satın almasıyla gündeme gelen Microsoft, 1,7 trilyon doların üzerinde bir piyasa değerine sahip. Discord ise koronavirüs pandemisinin etkisiyle popülaritesini artırdı.

