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Microsoft Kaizala nedir, nasıl kullanılır?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 29.09.2018 12:05 | Son Güncelleme

Kaizala, sahada iletişim kurmayı ve işlerin yapılmasını kolaylaştıran yeni bir mobil uygulama. Türkçe dil desteği de sunan Kaizala ile haber almak ve verimli olmak için ihtiyaç duyduğunuz araçlara erişebiliyorsunuz. Masaüstü ve mobil üzerinden erişilebilen uygulama, aynı zamanda duyurular, araştırmalar ve anketler gibi çalışmaları da kolaylaştırıyor.

Microsoft Kaizala nedir, nasıl kullanılır?

Microsoft Kaizala, her şeyden önce, basit ve kullanışlı bir sohbet arayüzüne sahip. Sahadayken şirket ofisindeki çalışanlarla iletişiminizi yönetebilir, yapılması gerekenler ve varsa sorunların çözümleri için bilgi alabilir, fotoğraf ve video paylaşımlarında bulunabilirsiniz. Tabii bunların yanında konum isteme-gönderme ve fatura çalışmaları gibi seçenekler de sunuluyor.

Normal ve bir de pro sürümü olan Kaizala, başta da belirttiğimiz gibi Türkçe dil desteğine de sahip. Android ve iOS işletim sistemli mobil cihazlar indirilebilir durumda olan ürün hakkında daha fazla detayı Microsoft Orta Doğu ve Afrika Bölge Pazarlama Müdürü Oray Erkuş’tan alıyoruz.

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Microsoft Kaizala Microsoft

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