Microsoft Kaizala nedir, nasıl kullanılır?

Microsoft Kaizala, her şeyden önce, basit ve kullanışlı bir sohbet arayüzüne sahip. Sahadayken şirket ofisindeki çalışanlarla iletişiminizi yönetebilir, yapılması gerekenler ve varsa sorunların çözümleri için bilgi alabilir, fotoğraf ve video paylaşımlarında bulunabilirsiniz. Tabii bunların yanında konum isteme-gönderme ve fatura çalışmaları gibi seçenekler de sunuluyor.

Normal ve bir de pro sürümü olan Kaizala, başta da belirttiğimiz gibi Türkçe dil desteğine de sahip. Android ve iOS işletim sistemli mobil cihazlar indirilebilir durumda olan ürün hakkında daha fazla detayı Microsoft Orta Doğu ve Afrika Bölge Pazarlama Müdürü Oray Erkuş’tan alıyoruz.

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