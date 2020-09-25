Microsoft Öngörü Sistemi ile yeni koronavirüsleri önceden tespit edecek!

Microsoft açıklamasına göre, şirketin en büyük kurumsal etkinliği olan Ignite, 22-24 Eylül'de global çapta çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Microsoft yöneticilerinin, yazılım geliştiricilerin ve IT profesyonellerinin bir araya geldiği dijital organizasyonda ağırlıkla pandeminin yarattığı koşullarla şekillenen teknolojik gelişmeler değerlendirildi, yeni uygulamalar tanıtıldı.

Etkinlik kapsamında uzaktan çalışmanın olumsuz etkilerini minimize etmeyi amaçlayan yeni Teams ve Outlook uygulamalarına ilişkin detayları paylaşan Microsoft’un salgınları önceden belirlemeye ve engellemeye yönelik Salgın Öngörü Sistemi ise sağlık sektörünün ve ekonomilerinin geleceğine büyük katkı sağlayacak çığır açıcı bir proje olarak değerlendirildi.

MİCROSOFT ÖNGÖRÜ SİSTEMİ BÜYÜK SALGINLARI ÖNLEYECEK

Microsoft Öngörü Sistemi, tıpkı hava durumu tahminlemesi gibi, yeryüzü biyomunda bulunan mikropların, virüslerin ve hastalık taşıyan hayvanların dağılımını ve evrimini tahmin eden global bir sensör görevi üstlenerek büyük salgınları önlemeyi hedefliyor.

Bilim insanlarının yeni algoritmalar, veri temelli modeller ve bunların denenmesi için gerekli fiziksel ve bulutsal koşulları sıfırdan yaratarak oluşturduğu Microsoft Öngörü Sistemi, robotik algılama platformlarını, yapay zekayı, tahminleme analitiklerini ve bulut temelli metagenomikleri bir araya getirerek, otonom bir şekilde sivrisinek gibi hastalık taşıyan hayvanları gözlemliyor, robotik yöntemlerle çevresel numuneleri topluyor ve bu unsurları genomik olarak tarayıp biyolojik bir tehdit olup olmadığını değerlendiriyor.