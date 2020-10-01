Microsoft Surface Laptop Go tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Microsoft Surface serisi dizüstü bilgisayarlarına yeni bir üye ekledi. Daha önce Surface Laptop 3 ile tüketicilerin karşısına çıkan Microsoft, şimdi ise Google'ın Chromebook'larını zorlayabilecek Microsoft Surface Laptop Go ile sahne aldı.

MİCROSOFT SURFACE LAPTOP GO ÖZELLİKLERİ

Surface Laptop Go özellikleri arasında 12,4 inç büyüklüğünde 1536 x 1024 piksel çözünürlük sunan bir ekran var. Microsoft'un yeni uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarı 10. nesil Intel Core i5 işlemcisinden gücünü alıyor. Bu işlemciye başlangıç modelinde ise 4 GB RAM ve 64 GB eMMC depolama eşlik ediyor. Surface Laptop Go'nun dikkat çeken yanı ise oldukça hafif ve taşınabilir gözükmesi.

MİCROSOFT SURFACE LAPTOP GO FİYATI

720P çözünürlüğünde bir kameraya sahip olan Microsoft Surface Laptop Go, bir parmak izi okuyucusunu da bünyesinde barındırıyor. Bu okuyucu güç düğmesinin üzerinde konumlanıyor.

Surface Laptop Go'nun fiyatları ise şöyle: