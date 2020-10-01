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Microsoft Surface Laptop Go tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.10.2020 18:09 | Son Güncelleme

Microsoft yeni dizüstü bilgisayarı Microsoft Surface Go'yu görücüye çıkarttı. İnce ve hafif bir tasarıma sahip olan Surface Go, yüksek performans yerine daha uygun fiyata odaklanıyor. Microsoft Surface Laptop Go fiyatı ne kadar, Microsoft Surface Laptop Go özellikleri neler?

Microsoft Surface Laptop Go tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

Microsoft Surface serisi dizüstü bilgisayarlarına yeni bir üye ekledi. Daha önce Surface Laptop 3 ile tüketicilerin karşısına çıkan Microsoft, şimdi ise Google'ın Chromebook'larını zorlayabilecek Microsoft Surface Laptop Go ile sahne aldı.

MİCROSOFT SURFACE LAPTOP GO ÖZELLİKLERİ

Surface Laptop Go özellikleri arasında 12,4 inç büyüklüğünde 1536 x 1024 piksel çözünürlük sunan bir ekran var. Microsoft'un yeni uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarı 10. nesil Intel Core i5 işlemcisinden gücünü alıyor. Bu işlemciye başlangıç modelinde ise 4 GB RAM ve 64 GB eMMC depolama eşlik ediyor. Surface Laptop Go'nun dikkat çeken yanı ise oldukça hafif ve taşınabilir gözükmesi.

Microsoft Surface Laptop Go özellikleri

MİCROSOFT SURFACE LAPTOP GO FİYATI

720P çözünürlüğünde bir kameraya sahip olan Microsoft Surface Laptop Go, bir parmak izi okuyucusunu da bünyesinde barındırıyor. Bu okuyucu güç düğmesinin üzerinde konumlanıyor.

surface go

Surface Laptop Go'nun fiyatları ise şöyle:

  • 4 GB RAM + 64 GB eMMC depolama: 549 dolar
  • 8 GB RAM + 128 GB SSD: 699 dolar
  • 8 GB RAM + 256 GB SSD: 899 dolar
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