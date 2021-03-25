Microsoft Ubisoft’u Game Pass’e dahil etmek istiyor

Microsoft ücretli abonelik sistemine dayandırdığı Game Pass için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Oyun dünyasıyla az çok ilgilenenlerin de bildiği üzere Game Pass hayatımıza Xbox One ile birlikte girmişti.

Bu sistemde kütüphane dahilindeki tüm oyunlara aylık belli bir ücret ödeyerek ulaşabiliyoruz. Microsoft bu kütüphanede her daim 100’ün üzerinde oyun bulunduruyor. Üstelik bu kütüphane her ay düzenli olarak güncelleniyor. Bazı oyunlar kütüphaneden ayrılırken, bazı oyunlar ise kütüphaneye dahil oluyor.

Microsoft kısa bir süre önce EA Play servisini de Game Pass’e dahil etmişti. Ayrıca Bethesda’yı bünyesine katan Microsoft, bu yapımcıya ait tüm oyunları Game Pass’e getirmişti.

UBİSOFT XBOX GAME PASS'E GELEBİLİR

Sızdırılan son bilgilere göre Microsoft’un yeni hedefi ise Ubisoft. Microsoft kısa vadede Ubisoft’u da Game Pass’e dahil etmek için çalışmalara başlamış durumda. Elbette Ubisoft’un bu teklife nasıl bir dönüş yapacağı şimdilik belirsiz.

Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Eğer Ubisoft oyunları da Game Pass’e dahil olursa bu Microsoft adına dev bir adım olacaktır. Hatta bu hamle konsol satışlarının da önemli oranda artmasını sağlayabilir. En azından genel görüş bu yönde. Tabi ki yine de bekleyip göreceğiz.

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