Microsoft’un başı belada

Bildiğiniz üzere Avrupa ülkeleri kendi bölgelerinde herhangi bir şirketin tekel olmasına kesinlikle izin vermiyor. Bunun yerine çoklu şirket yapısının korunmasına özen gösteriyorlar.

Şimdilerde Facebook, Google ve Apple gibi firmalar Avrupa’da zorlu süreçler geçiriyor. Donald Trump tarafından da dile getirildiği üzere, ABD merkezli küresel şirketlere çok büyük bir baskı uygulanıyor. Elbette bunun en önemli nedeni bu firmaların Avrupa içerisinde yer alan ticari dengeleri bozmasına engel olmak.

Microsoft şirketi ile ilgili yakından görülebilecek davanın ana kaynaklarından birisi de Slack uygulaması. Bu uygulama, Microsoft firmasının kendi iş platformu olan Teams’in haksızlık yaptığını söylüyor. Onlara göre Office platformları ile birlikte Microsoft Teams kullanıcılara sunuluyor. Bu durum Avrupa’daki diğer farklı uygulamaların zor durumda kalmasına neden oluyor.

Slack uygulamasının yetkilileri Microsoft ile ilgili harekete geçilmesi gerektiğini ısrarla belirtiyor. Ancak henüz Apple, Facebook ve Google gibi şirketlerin antitröst davaları sona ermedi. Bu durum şimdilik bir miktar daha beklenmesine neden olabilir. Peki sizce gerçekten de Microsoft tekel olmaya çalışıyor mu?

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