Microsoft yapay zeka ile enerjisi düşen çalışanı bulacak

Microsoft yapay zeka ile çalışanların toplantılarda gösterdikleri performansı ölçerek, yöneticilerine bildirecek. Bu performans ölçümü ise çalışanların toplantı sırasındaki vücut hareketleri, mimikleri, ses tonu gibi detaylar ölçümlenecek. Böylece çalışanın toplantıya verdiği enerji, işine gösterdiği önem, dikkat gibi detaylar yapay zeka tarafından tespit edilecek.
Yapay zekanın bu ölçümleri yapabilmesi için de toplantı odasına sensörler ve kameralar yerleştirilmiş olacak.
Sivil toplum kuruluşlarının tepkisini çekmek istemeyen Microsoft bu hizmeti için “çalışan gözetleme/surveillance aracı” ifadesini kullanmaktan kaçınıyor. Bu ürün için “performans ölçüm hizmeti” ifadesini kullanmayı tercih eden Microsoft’a yine de yoğun tepkilerin geleceği tahmin ediliyor.
Söz konusu yapay zeka servisi çalışanların sesindeki “sıkılma ve yorgunluk” belirtilerini de ölçerek, bunu negatif bir performans puanı olarak çalışanın hanesine yazacak.
Ancak insanları bu şekilde robotlaşmaya zorlayacak yapay zeka çözümlerinin, yapay zekaya karşı hızla gelişen tepkileri daha da büyüteceğini tahmin etmek zor değil.
Eğer Microsfot veya Amazon ya da diğer teknoloji şirketleri benzer yapay zeka uygulamalarıyla insanları değerlendirmeye almaya kararlılarsa, bizim de birkaç kullanışlı çözüm önerimiz olacak.
Yapay zekanın verdiği puana göre, insanları işlerinden atabiliriz… Veya çeşitli cezalar vererek, enerjilerini ve zihinlerini işe yeterince vermedikleri için onları bin pişman edebiliriz. Ya da yeri doldurulması zor, kaybedilmesi sakıncalı çalışanları, işten atmak yerine yoruldukları veya sesleri bıkkın, yorgun geldiği için kamçılayarak çalışmaya zorlayabiliriz.
Çünkü teknoloji ve yapay zeka bu tür işlemleri otomatik olarak yapmamıza imkan tanıyor. O zaman neden yapmayalım ki?
Örneğin, her ofisin tavanına özel aparatlar asabiliriz ve yapay zeka ofiste kişisel telefonuyla özel mesaj yazdığını gördüğü çalışanları, tavandan sarkan özel kamçılarla döve döve terbiye ederek işyerinde telefonuyla özel yazışmalar yapmamasını da sağlayabilir. Eğer teknoloji şirketleri kamçılanmayı çok demode bulursa başka tavsiyelerimiz de var. Örneğin, özel sandalyeler üretilebilir ve iş yerinde yorgun, enerjisi düşük, sıkılmış, bıkmış, bezmiş çalışanlara elektrik şoku verebilir. Böylece dikkatini işe vermediği için bin pişman olmaları da sağlanabilir.
Microsoft’un veya diğer teknoloji şirketlerinin bu tür patentleri de bir an önce alarak, iş dünyasında çalışanların özensizlikleri yüzünden yaşanan iş kaybını en aza indirmesini heyecanla bekliyoruz.
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