Mide balonu obezite tedavisinde kullanılabilir mi?

Mide balonu sistemi yumuşak, genişleyebilen bir balon, bir yerleştirme tüpü ve bir doldurma sisteminden oluşur. Cerrah, balonu ağızdan yerleştirir ve midenize yerleştirdikten sonra steril tuzlu sıvı ile genişletir. Dolduğunda, balon bağırsağa geçemeyecek kadar büyüktür ve bu midenizde daha az yiyecekle daha tok hissetmenizi sağlar. Genel olarak, mide balonu tedavisi porsiyon boyutlarınızı önemli ölçüde azaltabilir ve uzun vadeli kilo verme hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir.

MİDE BALONU HERKES İÇİN UYGUN MU?

Vücut Kitle İndeksi (BMI) değeriniz 32'nin üzerindeyse, veya kilo fazlanız 10-25 kg aralığındaysa mide balonu uzun süreli kilo vermenize ve tip 2 diyabet veya yüksek tansiyon gibi diğer tıbbi durumların yönetimine yardımcı olabilir.

Mide balonu prosedürü, hayati bir ameliyat geçiremeyecek kadar fazla kilolu olduğu düşünülen kişiler için özellikle yararlı olabilir. Ameliyattan önce kiloyu başarılı bir şekilde azaltmak için balonun kullanılması, aşırı kilolu hastalarda cerrahi prosedürlerle ilişkili risklerin azaltılmasına da yardımcı olabilir.

MİDE BALONUNUN FAYDALARI NELERDİR?

İşlem başarılı olursa, uzun süreli kilo kaybı elde edebilmelisiniz. Ancak bu, yeni yaşam tarzınıza devam etme yeteneğinize bağlıdır. Uzun süreli kilo kaybı, sahip olabileceğiniz obezite ile ilgili sağlık sorunlarını da iyileştirir. Örneğin; şeker hastalığı, hipertansiyon (yüksek kan basıncı), uyku apnesi, hareketlilik ve özgüven gibi.

Ancak çoğu insan için mide balonu işlemi olmanın en çekici yanı, minimal invaziv olması, ameliyat gerektirmemesi ve günübirlik bir işlem olarak yapılabilmesi, yani günlük hayata minimum düzeyde ara verilmesidir.

MİDE BALONU OPERASYONU NELERİ İÇERİR?

Mide balonu ağız yoluyla mideye verilir. Cerrahınız bir endoskopik kamera kullanarak midenizin ilk muayenesini yapacaktır. Herhangi bir anormallik gözlenmezse, cerrahınız balonu ağzınızdan ve yemek borunuzdan midenize yerleştirmeye devam edecektir. Balon, yumuşak ve bükülebilir bir silikon malzemeden yapılmıştır ve en küçük, sönük formundayken yerleştirilir. Boğaz bölgesini uyuşturan boğaz spreyi ile yutma işlemi kolaylaştırılır. Kas gevşetici ilaçlar da kullanılır. Balon midenize girdikten sonra balona bağlı küçük bir dolum tüpü (kateter) vasıtasıyla hemen steril salin ile doldurulur. Doldurulduktan sonra, cerrahınız kateteri dış ucundan hafifçe çekerek çıkaracaktır. Balonun kendiliğinden kapanan bir valfi vardır ve bu noktada balon midenizde serbestçe yüzer. Yerleştirme süreleri değişebilir, ancak genellikle 10-15 dakika sürer, bundan sonra süreç cerrah tarafından kısa bir süre izlenir ve ardından eve dönebilirsiniz.

MİDE BALONU NE KADAR SÜRE YERİNDE KALIR?

Balon altı ay boyunca yerinde kalabilir. Midenin asidik içeriği zamanla balon malzemesini zayıflatacak ve balonun sönmesine neden olacağından daha uzun süre kullanılması önerilmez. Cerrahınız balonun altı aydan daha uzun süre kullanılmasını tavsiye ederse, altı aylık süreye ulaşıldığında balonun yenisi ile değiştirilmesi gerekir. Balon yerindeyken, cerrahınız mide asidinizi azaltmak için bir ağızdan ilaç reçete edebilir (bu, mide tahrişi ve balona zarar verme olasılığını azaltabilir).

Mide balonunun çıkarılması

Balon normalde ağız yoluyla yerleştirildiği şekilde çıkarılır. Balonun yerleştirilmesinde olduğu gibi, cerrahınız ağzınızdan midenize bir kateter yerleştirecektir. Daha sonra balonu delip söndürülür. Balon söndürüldükten sonra kavranabilir ve çıkarılabilir.

MİDE BALONU AMELİYATINDAN SONRA NE KADAR SÜREDE İYİLEŞİRİM?

Balona karşı ciddi bir olumsuz reaksiyonunuz olmadığını varsayarak, genellikle aynı gün eve gidebiliniz. İlk birkaç hafta sadece sıvı alabilir, yumuşak yiyeceklere ve ardından katı yiyeceklere geçebilirsiniz. Midenizin yabancı bir nesneye nasıl uyum sağladığına bağlı olarak bir ya da iki gün sonra işe dönebilirsiniz. Bazen balon mide bulantısına neden olur, ancak bu normalde bir veya iki gün içinde azalır. Sonuçların kalıcılığı sağlıklı yaşam tarzınıza ve azminize bağlıdır.

