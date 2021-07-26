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Mide bulandıran olay! Köpeğe cinsel istismarda bulundu

26.07.2021 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'da bir köyde tarlada köpeğe cinsel istismarda bulunurken cep telefonu kamerasıyla görüntülenen M.D. (66), şikayet üzerine gözaltına alındı.

Mide bulandıran olay! Köpeğe cinsel istismarda bulundu

Köyde yaşayan M.D., dün tarlada komşusunun köpeğine cinsel istismarda bulundu. Durumu fark eden bir kişi, o anları cep telefonuyla kayda alarak şikayette bulundu. Jandarma ekipleri M.D.'yi gözaltına aldı. Bartın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekim tarafından muayenesi yapılan köpek, sahibine teslim edildi. Bartın Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği ile köpeğin sahibi de M.D.'den şikayetçi oldu.

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Karakolda ifadesi alınan M.D.'ye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem uygulandı, 1033 TL para cezası verildi. M.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından "Hayvanlara cinsel saldırıda bulunmak veya tecavüz etmek" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Bartın
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