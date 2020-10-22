Mide gazına ne iyi gelir? Mide gazı nasıl geçer?

Mide gazı sorunları yaşayan kişiler genellikle sağlıksız beslendikleri için bir takım mide rahatsızlıkları ile karşılaşırlar. Buna ek olarak hareketsizlik veya tüketilen bir takım ilaçlar hassas bünye sahibi kişilerde sancılı süreçler ortaya çıkabilir. Mide gazı sorunlarından kurtulmak isteyen kişilerin ilk yapacağı şey yeme içme alışkanlıklarını gözden geçirip, kontrol altında tutmaktır. Mide Gazı Neden Oluşur? Hızlı yeme alışkanlığı ve yeme içme sonrasında yatmak birçok mide sorunlarına yol açtığı gibi mide asitinin de düzensizleşmesine ortam hazırlar. Mide gazı sorunu da bu sebeple meydana gelerek sancılı bir durum olarak kendini gösterir. Gündelik hayatı olumsuz etkileyebilir ve zaman zaman yapılan aktiviteler daha zorlayıcı bir hal alabilir. Sağlıklı bir kişi günlük düzenli olarak mide gazı üretir. Bu gaz ne zaman ki normal oranı aşar, işte o zaman mide sorunları kendini belli eder. Yetişkin bir sağlıklı bireyin günlük 1 veya 2 litre gaz üretmesi normal sınırlarda kabul edilir. Bu gaz ağızdan veya bağırsaklardan 14 veya 20 kez dışarı atılır. Sindirim sorunlarının baş gösterdiği hastalar bu durumu daha sık yaşar. Çünkü mide gazı artar ve vücuttan gaz akışı normalin üzerine çıkar.

Mide Gazını Ne Etkiler? Günlük hayatta birçok kişinin karşılaştığı mide gazı aslında birkaç basit detaya dikkat edilerek kontrol altına alınabilir. Bu sorunu yaşayanlar için ortak merak konusu olan “Mide gazına ne iyi gelir?” sorusunun cevabı aslında bir o kadar basit, püf noktalara dikkat etmekten geçiyor. Öncelikli olarak mide gazına etki eden faktörler ortadan kaldırılmalıdır. Daha sonra ise mide gazına nelerin iyi geldiği detaylı öğrenilmelidir. Mide gazının artışındaki en büyük etmenlerden biri olan sindirim sorunları kişinin paketli gıdalar, yağlı ve bol karbonhidratlı besinler tüketmesi ile olur. Bu durumda sebze ağırlıklı beslenerek ve hafif öğünler tüketerek mide ve sindirim sorunlarının ortadan kalkması beklenmelidir. Beslenmeye dikkat edilmesine rağmen şikayetlerde bir azalma meydana gelmezse bu durumda en kısa sürede uzman bir hekime danışılması gerekmektedir. Mide gazı belirtileri ile diğer sindirim sorunları da kişinin hayatını olumsuz etkilemeye başladıysa ilk yapılması gereken dahiliye bölümüne gidip ilgili doktorun muayenesinden sonra diğer birimlerden destek alınmasıdır. Mide gazı beraberinde kabızlık veya ishal gibi sorunları da getirebilir. Tüm bu belirtilerin zamanı ve tekrarlama şiddetleri uzman doktor ile paylaşılmalıdır. Uzman doktorun teşhis koymasına yardımcı olunacak bir hastalık öyküsü aktarılmalı ve tüm detaylar çekinmeden belirtilmelidir.

Mide Gazı Sorunları Nelerdir? Mide gazı belirtisi günlük hayatta bazen dönem dönem, bazen geçmek bilmeyen sancılar olarak kendini gösterir. Kişinin hayatını olumsuz yönde etkileyecek bir takım sorunlar yaşatabilir. Mide gazının belirtileri şu şekildedir: Karın bölgesinde ağrı ve şişlik,

Aralıklı veya geçmeyen uzun süreli kramplar,

Karın bölgesinin ağırlaştığını hissetmek ve gergin olması,

Sürekli ağız yoluyla gaz çıkarmak,

Özellikle yemeklerden sonra bulantı gelmesi,

Daha hızlı doyma istediği,

Yanma tarzı belirtiler midedeki gazın normal sınırların üzerine çıktığının bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Belirtilen tüm mide gazı nedenleri kişiden kişiye değişebilir. Bu durum farklı mide rahatsızlığı öyküsü bulunan hastalarda daha şiddetli bir hal alabilir. Kişiler durumun ciddiyetinin farkına vararak en kısa zamanda uzman bir hekimden destek almalı ve mide için önerilen tüm bilgilendirmeleri eksiksiz yerine getirmelidir. Mide Gazından Nasıl Kurtulurum? Mide gazı nasıl geçer? diye merak edenlerin aklına gelmesi gereken ilk husus kesinlikle düzenli ve belli miktarlarda sağlıklı beslenmek olmalıdır. Beslenme kurallarına dikkat ederek mide sorunlarının tümüne çözüm bulunabilir. Ayrıca evde uygulanacak basit yöntemler ile mide gazından kurtulmak da mümkün. Bunun için bitki çayları denenebilir. Neredeyse tüm mide sorunlarına çözüm olarak önerilen yeşil çay midenin rahatlamasına ve mide gazının fazla oluşumunun önüne geçebilir. Yine aynı şekilde rezene, tarçın, papatya ve zencefil çayları ile mide gazının azalmasında birebirdir. Tüm bu çayların nasıl yapıldığı ve ne kadar kullanılacağı uzman kişilerden öğrenilmelidir. Kişiler dilerse aktarlardan da bu konu hakkında destek alabilirler. Unutulmaması gereken en önemli noktalardan biri ise ciddi mide rahatsızlıkları yaşayan kişilerin bitkisel çözümlerini uzman doktorları ile paylaşmasıdır. Bitki karışımları özellikle mide sorunlarının ortaya çıkmasına sebebiyet verebilir. Bu yüzden dikkatli ve temkinli kullanılmasında yarar vardır.