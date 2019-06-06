Midibüsle demir korkulukların arasında kalan çiftçi toprağa verildi

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) - DENİZLİ'de, geri manevra yapan sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüsün altında kalıp, sürüklenen çiftçi Ender Vural (42), memleketi Uşak'ın Eşme ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, travertenleri ile ünlü Pamukkale'nin girişindeki Kağan Sokak'ta meydana geldi. Geri manevra yapan Mehmet Ali Hazar yönetimindeki 20 AAB 602 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp, yokuştan kaydı. Ailesiyle Uşak'tan tatil için geldiği öğrenilen çiftçi Ender Vural, midibüsün çarpması sonucu altında kalarak, 2 metre sürüklendi. Midibüs, 15 metre derinliğindeki boş sulama kanalının demir korkuluklarına çarparak, durdu. Vural ise midibüs ile demir korkuluk arasında sıkıştı. Vural'ı kurtaramayan çevredekiler; itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Demir korkuluklar sayesinde kanala düşmekten kurtulan Vural'ın sıkıştığı yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı. Çevredekiler, önce midibüsü iterek, Vural'ı kurtarmaya çalıştı; ancak başaramadı. Daha sonra halatla bağlanıp, midibüs çekilmeye çalışıldı; ancak yine sonuç alınamadı. Bu sırada olay yerine ulaşan itfaiye ekibi, Vural'ı kanala düşmesini önlemek için önce halatla bağladı. Ender Vural, altına hava yastığı yerleştirilip, şişirilerek, havaya kaldırılan midibüsün altından kurtarıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında Vural'ın eşi ve kızı ise gözyaşı döktü. Sağlık görevlilerince ambulansa alınan Vural, Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ender Vural, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Vural'ın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Ender Vural'ın cenazesi, yapılan otopsi sonrası bugün yakınları tarafından teslim alınarak, memleketi Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Yeşilkavak köyüne götürüldü. Evin önünde helallik alınmasının ardından Vural'ın tabutu, omuzlara alınıp, Yeşilkavak Mahallesi Mezarlığı'na taşındı. Burada kılınan cenaze namazına eşi Gülfidan, kızı Havva, oğlu Mustafa Vural ile yakınları ve köylüler katıldı. Kılınan namazın ardından Ender Vural'ın cenazesi, gözyaşlarıyla torağa verildi.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Öte yandan kazanın ardından gözaltına alınan midibüs sürücüsü Mehmet Ali Hazar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.