MİDİLLİ ADASI YAPILAN ETKİNLİKLE TANITILDI

Murat DELİKLİTAŞ-İbrahim MAŞE-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'DA, 31 Ocak - 3 Şubat tarihlerinde yapılan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) katılımcıları arasında yer alan, Yunanistan'ın en önemli turizm merkezlerinden olan Midilli Adası için, tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Maslak Elgiz Müzesi'nde gerçekleşen etkinliğe, Fener Rum Patriği I. Bartholomeos, Hayat Paylaşım ve Dayanışma Derneği Başkanı Revna Demirören, Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

Elgiz Müzesi'nin kurucularından Sevda Elgiz, davetlilere şimdiki adı 'Lesvos' olan Midilli Adası hakkında bilgiler verdi. Elgiz, “Osmanlı zamanında Midilli Adası denmiş. Ama esas adı, bugünlerde denilen adı Lesvos Adası. Çok bereketli toprakları, ormanları, yeşillikleriyle zümrüt ada denirmiş oraya. Lezzetli meyveleri ve sebzeleri saraya gittiği için de oraya bizde, Midilli'ye karşı duyduğumuz sıcaklık, sarayın bahçesi denirmiş. Midilli'ye karşı duyduğumuz sıcaklık, sevgi karşılıksız kalmadı, ada yönetimi de bizi fahri kültür elçisi olarak atadı" diye konuştu.

Midilli Adası Belediyesi Kültür ve Turizmden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Kostas Astirakakis ise, tanıtım etkinliğine gösterilen ilgiye teşekkür ederek “Biz ada sakinleri olarak size canı gönülden teşekkür ederiz" dedi.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Midilli'nin güzel bir ada olduğunu belirterek Midilli ile ilgili bir etkinliğin düzenlenmesinin hoşuna gittiğini söyledi.

Şarkıcı Vassiliki Papageorgiou'nun sahne aldığı etkinlikte ayrıca davetlilere, ödüllü şef George Saxionis'in hazırladığı yemekler sunuldu.