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Midyat'taki trafik kazası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2019 15:00 | Son Güncelleme

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Yunus Emre Taşpınar, memleketinde toprağa verildi

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Jandarma Astsubay Yunus Emre Taşpınar, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Taşpınar'ın, Türk bayrağına cenazesi, merkez Battalgazi ilçesi Hasan Varol Mahallesi'ndeki baba evine götürülerek helallik alınmasının ardından, cenaze namazı için Yeşiltepe Şehir Mezarlığına getirildi camisine getirildi.

Bu sırada eşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan Gülşah Taşpınar, "emanetin bana emanet, söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

Cenaze törenine Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, 2. Ordu Komutanlığı İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, Yunus Emre Taşpınar'ın yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Taşpınar'ın annesi Hatice ve babası Azmi Taşpınar'ın ise cenaze törenine sağlık ekipleri nezaretinde ambulanstan katıldıkları öğrenildi.

İl Müftüsü Veysel Işıldar tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Taşpınar, kırsaldaki Orduzu Mahallesi'nde toprağa verilmek üzere götürüldü.

Mardin'in Midyat ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında Yunus Emre Taşpınar hayatı kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya merdin Salim Afgün trafik kazası Yunus Emre Taşpınar

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