Migren ağrılarına hangi besinler iyi gelir?

Migren genetik bir rahatsızlıktır, aile geçmişinde migren varsa kişide de olma ihtimali %40 oranındadır. Kadınlarda, erkeklerden daha çok görüldüğü bilimsel olarak ıspatlanmıştır. Peki migrenin oluşumunu engellemek için hangi besinler tercih edilmeli? Sizin için araştırdık.

SOMON

Somon omega 3 bakımından oldukça zengin bir besindir. Yapılan araştırmalara göre, 6 hafta boyunca omega 3 takviyesi alan kişilerin migren ağrılarında ciddi düşüş yaşanmıştır. Somon tüketiminizi artırmanız, migren ağrılarınızın azalmasını sağlayacaktır.

KAHVE

Kafein, beyninizde şişen kan damarlarının büzülmesini sağlayarak migren ağrısının şiddetini azaltmaktadır. Günde 2 fincan kahve tüketmeniz durumunda migren ağrılarınız azalacaktır.

ZENCEFİL

Sinir uçlarına etki ederek ağrı kesici görevi gören zencefil sadece migrende değil birçok rahatsızlığın tedavisinde kullanılmaktadır. Mide bulantılarını azaltma etkisi ile de migren ataklarınızda yardımcı olacaktır.

İNCİR

İçerisindeki magnezyum, sodyum ve B6 vitamini ile zengin bir besin olan inciri her gün düzenli tüketmeniz durumunda migren ataklarınızda azalma olduğunu gözlemleyebilirsiniz.

KARPUZ

Vücudumuz için su tüketmek çok önemlidir. İçerisinde %92 oranında su bulunan karpuzu tüketmek baş ağrılarınızı önleyecektir.



