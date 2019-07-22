"Migren ameliyatı ile migren tedavisi diye bir şey yok"

İSTANBUL (AA) - Medipol Mega Üniversite Hastanesi Nöroloji Bölümü Uzmanı Doktor Öğretim Üyesi Burcu Polat, "Migren ameliyatı ile migren tedavisi diye bir şey yoktur. Migren, cerrahinin değil, nörolojinin uzmanlık alanıdır." ifadelerini kullandı.

Polat, 22 Temmuz Dünya Beyin Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, migren tedavilerine ilişkin bilgi kirliliğine dikkati çekti.

Polat, "Migren ameliyatı ile migren tedavisi diye bir şey yoktur. Migren, cerrahinin değil, nörolojinin uzmanlık alanıdır. Nöroloji polikliniğine başvuran hastalarımızın yüzde 60-70'i baş ağrısıdır. 'İlaca alışırım' diyerek ağrı ataklarında ilaç içmemek ise migreni daha da kronikleştirebilir." ifadelerini kullandı.

Migrenin beyinde yaşanan bir dizi kimyasal değişimin sonucu ortaya çıktığını aktaran Polat, belirtileri şöyle sıraladı:

"Ağrı genellikle başın bir yarısından başlar, şiddetlidir, zonklayıcıdır ve en az 4 saat sürer. Ağrıya, mide bulantısı, kusma, ışık, ses, koku ve dokunmaya karşı artmış hassasiyet eşlik eder. Yaşam kalitesini düşürür, iş gücü kaybına neden olur. Ülkemizde her 5 kadından biri ve her 10 erkekten birinin migren hastası olduğu bilinmektedir. Migrenin hem biyolojik hem psikolojik hem de sosyal boyutları vardır."